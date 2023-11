Nogometni klub Barcelona službeno je obznanio kako je igrač katalonske momčadi, 19-godišnji Gavi, uspješno obavio operativni zahvat desnog koljena.

Na nedavnoj kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na EURO protiv Gruzije Gavi je doživio puknuće prednjeg križnog ligamenta desnog koljena, a kao i prije, tako ni sada Barcelona nije službeno objavila koliko će trajati oporavak jednog od najtalentiranijih svjetskih nogometaša.

Španjolski tisak je nakon obavljene operacije napisao kako Gavija na nogometnim terenima neće biti osam mjeseci. To bi značilo da se potvrđuju najave kako je izgubljen do kraja sezone za Barcelonu, a još je uvijek upitno hoće li se stići oporaviti do početka Europskog prvenstva, kao i Olimpijskih igara u Parizu.

Gavi je za Barcelonu debitirao kada je imao 17 godina, a ukupno je u 111 nastupa postigao sedam pogodaka te je tome dodao 13 asistencija. Za španjolsku reprezentaciju je odigrao 27 utakmica, a dao je dosad pet golova.

