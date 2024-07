Gattuso vikao na presici nakon utakmice: 'Zašto to naglašavate?! Puno je posla pred nama'

Hajduk je novu sezonu otvorio domaćom pobjedom 2-0 u drugom pretkolu Konferencijske lige protiv Torshavna s Farskih Otoka.

Gennaro Gattuso debitirao je na rasprodanom Poljudu sa zasluženom pobjedom, a na presici nakon utakmice bio je glasan i aktivan kao i čitavu svoju igračku karijeru. Na pitanje jednog od novinara slaže li se da je rezultat bolji od prikazane igre, pogotovo u drugom poluvremenu, Talijan je povisio glas.

"Ma koje ste vi to negativne stvari zamijetili? Hoćemo li nas dvojica početi loše? Zašto naglasiti tih 30 minuta? Zašto to naglašavate? Igrali smo protiv ekipe koja ima 21 utakmicu u sezoni, u puno su boljem ritmu. Zadovoljan sam što smo ih uspjeli kontrolirati 65 minuta. To je dobar rezultat i treba istaknuti to razdoblje. Nakon 65. smo malo pali, ali još je posla pred nama", rekao je Gattuso pa na opasku kako se opet igra većinom samo na Livaju rekao:

"Kažem, puno je posla pred nama, Popravit ćemo i to."

Otkrio je Gattuso i koje stvari smatra pozitivne u ovoj utakmici.

"Vidio sam dosta pozitivnih stvari. Oni su momčad koja ima jasne karakteristike. Kada nismo bili dobri u presingu oni bi dobro izlazili s loptom. Po šansama, prvo je poluvrijeme moglo biti 3-0 ili 4-0 za nas, međutim, svima mora biti jasno kako nećemo pobjeđivati s tolikom razlikom. Svidio mi se presing, povratak po izgubljenoj lopti. Rasti ćemo iz utakmice u utakmicu."

'Najlakše je reći 'Gospe moja' i predati se'

Uzvrat je na rasporedu u četvrtak od 21 sat, a uvjeti će za Hajduk biti puno teži, pogotovo kada je riječ o umjetnoj travi.

"Trenirat ćemo dva dana na terenu s umjetnom travom, moramo se dobro pripremiti jer će nam svakako biti teže u uzvratu. Ne tražim nikakve alibije, trenirat ćemo. Najlakše je reći 'Gospe moja' i predati se. Pripremit ćemo se na sve i bit ćemo spremni."

Upitan je talijanski trener i da prokomentira atmosferu i doček koji su mu priredili navijači Hajduka.

"Hvala, hvala i milijun puta hvala svima koji su došli na stadion. Bili su sjajni i bili su ključni. Imati 35.000 navijača iza sebe je fenomenalna stvar. Nadam se da ćemo i dalje imati pun stadion, ali to ovisi o nama. Mi ćemo raditi da i dalje imamo ovakvu potporu", zaključio je Gattuso.

Hajduk će, prođe li protiv HB Torshavna, u trećem pretkolu ići na poraženog iz dvomeča Ružomberoka i Trabzonspora koji međusobno igraju u drugom pretkolu Europske lige. U prvoj utakmici Trabzonspor je u gostima slavio 2-0. Ako Hajduk u 3. pretkolu pobijedi Ružomberok, u playoffu neće biti nositelj, no ako kojim slučajem bude išao na Trabzon i pobjedom osigura prolaz u playoff onda bi potencijalno mogao biti nositelj.