Gattuso iz momčadi izbacio dvojicu igrača, već su odigrali svoje posljednje utakmice

Trener Hajduka Gennaro Gattuso izbacio je iz momčadi Yassinea Benrahoua i Leona Dajakua. Talijanski stručnjak danas ih je potjerao s treninga jer nije bio zadovoljan njihovim zalaganjem, a kako je prije imao nesuglasica s njima, čini se kako su njihovi dani na Poljudu odbrojani.

Obojica su bili otpisani otkako je Gattuso stigao u splitski klub, a iako su krenuli na pripreme u Stobreč s ostatkom momčadi, s istih su i potjerani zbog konflikta s trenerom. Ostatak priprema odradili su na Poljudu čekajući ponudu i priliku za odlazak iz kluba, ali kada ona nije stigla odrađen je razgovor s trenerom i pružena im je druga šansa.

Foto: pixsell

I nju su, čini se, potratili te se očekuje da u siječnju napuste klub, a sam Gattuso trebao bi reći nešto više na tu temu na konferenciji za medije prije utakmice sa Šibenikom.

Benrahou je u Hajduk stigao iz francuskog Nimesa u siječnju 2023. i ispočetka se činio kao pravo pojačanje za Splićane. Zbog svojih tehničkih sposobnosti i dobre igre u međuprostorima, očekivalo se kako će zauzeti svoje mjesto iza Marka Livaje u napadu Hajduka i biti jedan od ključnih kotačića Bijelih. To se na kraju nikada nije dogodilo iako je Marokanac na trenutke pokazivao svoju klasu, nikad nije uhvatio kontinuitet dobrih igara pa je jedina konstanta kod njega zapravo bio problem s disciplinom. Ti su ga problemi i dovodili do svađa s trenerima i Torcidom, a na kraju i do odlaska iz Splita.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Leon Dajaku stigao je u Hajduk sa stigmom propalog talenta koji nikad neće ostvariti svoj puni potencijal. Stigao je u Hajduk u ljeto 2023. iz engleskog Sunderlanda, a prošao je omladinsku školu minhenskog Bayerna. Svoju reputaciju nije uspio promijeniti ni u dresu Bijelih te, osim povremenih bljeskova, nikada nije pokazao previše i nikada nije uspio povezati nekoliko dobrih utakmica.

Benrahou i Dajaku možda će i najzapamćeniji ostati po incidentu kada su prijavili ozljede za utakmicu protiv Istre u Puli prošlog proljeća, a onda objavili fotografiju s odmora na Hvaru.

