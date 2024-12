Gattuso pomilovao hajdukovog prvotimca: 'Tko griješi plaća, ali sutra je za njega novi dan'

Nakon velika tri boda Hajduka na Poljudu protiv Dinama, trener Gattuso odlučio je dati igračima zasluženi slobodan dan. U utorak ujutro Bijeli su nastavili s treningom, a na njemu se pojavio i igrač kojega je talijanski stručnjak nedavno poslao na tribine, Zvonimir Šarlija.

Stoper Vatrenih na hrvatskome derbiju nije bio ni na klupi. Gattuso ga je poslao na tribinu na hlađenje, a navodni je razlog što je Šarlija zabušavao na treninzima nakon što je saznao da će Prpić dobiti prednost ispred njega. Gattuso je objasnio svoj potez:

"Zvone je vidio da nije u postavi za derbi i nije trenirao dobro, nije bio na maksimalnoj razini kako to on inače radi, pa je zbog toga ostao na tribini. Tako će biti uvijek dok sam ja tu, svi moraju imati maksimalno poštovanje prema klubu. Možda nemamo infrastrukturu i terene, ali plaće stižu redovito i na vrijeme i to treba respektirati. Tko pogriješi – plaća – sutra je novi dan i za Zvonu i za sve ostale", rekao je Talijan.

Gattuso je ovim potezom još jednom pokazao kako čvrsto drži uzde u Hajduku te uspješno provodi disciplinu. Talijan n ije zlopamtilo te je Šarliji oprostio 'crimen' i već na prvome sljedećem treningu dao priliku za iskupljenje i da na napadne početni sastav svojim zalaganjem. To je već četvrti slučaj da Gattuso uspješno rješava neposluh u momčadi. Prije Šarlije to su bili Dajaku, Sahiti i Diallo, a jedini neuspjeh ostaje mu sukob s Ivanom Perišićem.

