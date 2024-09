Gattuso: 'Onaj tko nije discipliniran, kod mene neće zagaziti nogom na teren'

Nogometaši Hajduka su s uvjerljivih 4-1 (1-1) pobijedili Goricu na Poljudu u današnjoj utakmici 7. kola hrvatskog prvenstva i ponovno zasjeli na čelno mjesto ljestvice. Na press konferenciji Gennara Gatussa nakon utakmice bilo je zanimljivo.

Heroj ste, a rijetko tko bi napravio ovo s Durdovom?

„Heroji su igrači na terenu, čestitke igračima. Bez njih su treneri ništa. Durdov je sve zaslužio, kao i Šimun i Luka. Ništa ni ja nisam u karijeri bez rada. Kod mene igraju oni koji zasluži, imao on 15, 16 ili 17 godina. Nikome ne poklanjam ništa. Godine u nogometu ništa ne znače. Onaj koji ne trenira, neće ugaziti nogom na teren. Od večeras je Durdov pod povećalom, napravio je nešto, ali mora ostati ozbiljan, mora pedalirati. Željezo se kuje dok je vruće. Mora znati da ništa nije napravio, tu sam ja da ga udarim s leđa, a on mora raditi.“

Drugi dio je bio odličan, je li to putokaz za titulu?

„Moramo se napuniti energijom, idemo u Rijeku u nedjelju. Ne možemo ništa obećavati. Bili smo u zaostatku, ali nismo stajali. Rekao sam da treba zapaliti stadion kada sam došao, ne bakljama, nego entuzijazmom. Hvala im što su bili vjetar u leđa.“

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Je li vas iznenadio poraz Dinama?

„U nogometu me ništa ne iznenađuje, promijenio se. Male momčadi imaju alate za pripremu. Bit će komplicirano prvenstvo, ima mladih igrača koji mogu iznenaditi. Nekad ti pobjeda uz lošu igru da energiju. Tada se gradi mentalit. Rijeka će biti teška utakmica. U otorak ćemo se početii pripremati. Moramo odigrati veliku utakmicu za pobjedu u Rijeci.“

Bila je teška utakmica?

„Sve su teške, nije nas poljuljalo njihovo vodstvo. No momčad je dobro igrala. Prvo poluvrijeme je bio lažen rezultat. Livaja je imao prigoda koje inače zabija. Uremovićev pas natrag je moja greška, to ja tražim. Ono što me raduje je hrabrost. Oni su se branili s petoricom, pa su promijenili strategiju, ali smo se morali dobro uprljati za pobjedu.“

Željeli ste i peti gol, momci su napadali?

„Moram čestitati svima koji su ušli, Hrgović, Sigur, Benrahou, Dajaku, Jurak donijeli su energiju. Biuk je bio jako dobar, Kalik također. Bilo je važno pobijediti nakon Derbija. Gorica je izgubila od Rijeke eurogolom, bio sam zabrinut. Ali sam radio protekli tjedan na glavama igrača.“

Poljubili ste Dialla u glavu kada je pogriješio?

„Kad vidim poštenje, onda postanem spontan. Ne sviđa mi se arogancija u sportu. U nogometu se može pogriješiti“, zaključio je Gattuso.