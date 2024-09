Gattuso o Jakiroviću i Vitaliju: 'Igrat će onaj tko zaslužuje, makar imao 16 godina'

Hajduk u sedmom kolu HNL-a u subotu od 20 sati na Poljudu igra protiv Gorice, a Bijeli u susret ulaze kao drugoplasirani s istim brojem bodova kao vodeća Rijeka, no slabijom gol razlikom.

Nakon slavlja u najvećem derbiju (1-0) na gostovanju kod Dinama, uspješno je odrađena i Kup utakmica (4-0) na gostovanju u Grubišnom polju kod Bilogore, a nakon što je javnosti predstavljen i novi sportski direktor, dan uoči utakmice na press konferenciji se pojavio trener Gennaro Gattuso koji je za početak odgovorio na pitanja o razgovoru s predsjednikom Bilićem te susretu s novim sportski direktorom Francoisom Vitailjem.

"Kako sam rekao i nakon utakmice s Dinamom, trener treba biti trener, predsjednik predsjednik, sportski direktor sportski direktor, a Uprava raditi svoj posao. Tako bi klub trebao biti organiziran, a sa sportskim direktorom sam se čuo prvi put prije dva dana. Rekao mi je da mu treba vremena da stekne prve impresije. Radit ćemo zajedno u budućnosti. Pričao je o mladima i akademiji. Na terenu će biti onaj tko zasužuje, taj će igrati. Ako imate dijete od 16 godina i dobro je, ono će igrati. Nogomet ne poznaje godine", pojasnio je Gattuso i rekao par riječi o standardnim očekivanjima naijvača Hajduka o osvajanju prvenstva:

"Ne mogu reći da sam ja heroj, igrači pobjeđuju utakmice i donose bodove. Imamo mane i prednosti, to ste se uvjerili, ali tri boda protiv Dinama su tri boda u tablici kao i protiv bilo koga drugog. Treba nam volja, trebamo biti veliki Hajduk čak i u utakmici protiv Gorice. Dinamo je ispred nas po pitanju snage, neću komentirati rasplet prvenstva."

Okrenuo se zatim trener prema Gorici.

"Gorica je mlada i nezgodna momčad. Moramo odigrati utakmicu s karakterom. Lagane utakmice ne postoje. Činjenica je da svi protiv Hajduka žele biti na najvišoj razini jer smo najpraćeniji klub u zemlji i imamo najviše navijača. Idemo utakmicu po utakmici, pa ćemo vidjeti do kuda ćemo doći. Vidjeli ste kako je Gorica igrala protiv Rijeke, vidjeli ste kako igra u obrani. Moramo stvarati naše šanse da ih dovedemo u neugodnosti i držati ih u njihovom polju. Od momčadi tražim mentalitet kao i protiv Dinama, mora se ići sto posto želi li se pobijediti u ovoj utakmici. Moram pohvaliti i utakmicu u Kupu, mentalitet momčadi. Teren je bio blagi užas, sreća je da se nitko nije ozlijedio. Pohvale mladima. Bila je to utakmica u kojima se puno može izgubiti, a malo dobiti. Teže je igrati takve utakmice, nego utakmice protiv Dinama. Ne postoje utakmice koje su lake za igrati, svaka stvara probleme. Tri boda protiv Rijeke ili Dinama su jednaka tri boda protiv bilo koga drugoga. Ne smijemo podcijeniti nikoga, moramo imatu volju i ljutnju da bismo pobijedili", rekao je Gattuso pa nastavio o stanju u momčadi:

"Bamba neće igrati sutra, nije u punom treningu. Pokušali smo ubrzati njegov oporavak, nismo uspjeli. On je igrač brzine, a na 50 posto nam ne služi. Umjesto Pukštasa će igrati Benrahou ili Kalik. Biuk je dobar, dobro trenira i na razini je. Sviđa mi se kao igrač, posebice njegova tehnika i njegova brzina. Može se promijeniti u igri jedan na jedan, ali u njega imam veliko povjerenje."

'Sigur se gubi u obrani'

"Pričao sam o Siguru sa svojim tehničkim osobljem. Vezni red ili desni bek. Zadnja tri mjeseca on nije prošao uigravanje s našom obranom u svojoj punini. Nije njegova krivnja, bio je ozlijeđen ili s reprezentacijom. U usporedbi s bekovima kasni, nije uigran. Nije ga bilo tu kad smo se fokusirali na obranu, gubi se. Zna igrati nogomet i vidim ga u veznom redu. Treba mu kontinuitet, treba više biti s nama i ne bude li ozljeda, bit će dobro. Nadamo se da će se njegova situacija promijeniti, ali nije njegova krivica."

Osvrnuo se trener i na pitanje otkaza Sergeju Jakiroviću u Dinamu, ali rekao i par riječi o pobjedi na Maksimiru.

"Sve što kao trener mogu učiniti jest zagrliti smijenjenog kolegu. Ali, ja moram brinuti o gnijezdu koje se zove Hajduk. Osobno zavidim Dinamu jer igra Ligu prvaka, to je ponos. Ne znam kako izaći iz takve krize, oni to bolje znaju. Mi mislimo samo na naše buduće utakmice, jednu po jednu. Pobjeda protiv Dinama mi se svidjela prvenstveno zbog 2000-3000 navijača koji su ondje bili. Ta fotografija i tri boda, to mi ostaje kao uspomena. Utakmice ne pamtim, pamtim samo trofeje. Rado ću pogledati fotografiju s navijačima i rado se sjetiti toga da su nas navijači dvaput zaustavljali na putu do Splita. Vodio sam 400 utakmica, osvojio treću ligu i kup s Napolijem. Trofeji se pamte. Ne gledam trenutno nikakve ljestvice, prerano je. Trebamo raditi i imati kontinuitet. Nadam se da ste u 11 utakmica koliko sam vodio Hajduk to i vidjeli. Moramo se poboljšati i uvijek će biti situacija da se 11 najboljih spusti na teren i igra. Vidjet ćemo sutra hoće li Melnjak igrati lijevo ili desno. Zahvalan je igrač koji se uvijek trudi. Vidim da su igrači nezadovoljni kad ne igraju, to mi je drago. Trener sam, radim odabire koji nisu popularni, ali svaki je smislen. Ne vodim se simpatijama. On je odličan, ali odlični su i drugi. Zavolio sam ih u ova tri mjeseca i zahvaljujući njima sam i preživio ovdje."