Gattuso ništa ne taji: Otkrio je zašto je Pukštas udaljen iz momčadi

Hajduk je na domaćem terenu u nedjelju porazio Šibenik s uvjerljivim rezultatom 4-0. Ipak, ono o čemu su mnogi pričali potez je trenera Bijelih, Gennara Gattusa, da iz momčadi udalji Rokasa Pukštasa i uopće ga ne stavi na popis protiv prvog splitskog susjeda.

Već je uoči utakmice Gattuso obećao da se s mladim Amerikancem ne događa ništa ozbiljno, ali Talijanu ovo nije prvi put da povlači ovakav potez. Stoga, nije ni čudno da su mnogi češali bradu, no Gattuso je dao konkretno objašnjenje o situaciji.

"Proširio se video gdje on prije utakmice u četiri popodne trenira, ali on je mlad. Imam osjećaj da nas ne sluša kada mu govorimo. 30 godina sam u nogometu, a moj stožer 20. Minimum je bio izostaviti ga iz sastava. Uvijek je dobro da se trenira, ali pravilo je ne na dan prije utakmice. Shvatio je i iskreno primio kritiku. Mladi većinom imaju privatne trenere, a oni sami ne znaju prenijeti njima što treba raditi, a što ne. Ne mogu to kontrolirati, a ne znam zašto se danas to događa," izjavio je Gattuso i time otklonio svaku 'teoriju zavjere' o ovoj odluci.

