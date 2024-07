Gabriel Rukavina, 20-godišnji krilni napadač, novi je igrač Rijeke i odmah se priključio prvoj momčadi na pripremama u Schladmingu.

Stigao je iz Dinama, a s novim klubom je potpisao četverogodišnji ugovor koji će mu trajati do 2028. godine.

"Rukavina je jedan od najvećih hrvatskih talenata svoje generacije, bio je i član svih mlađih uzrasta reprezentacije Hrvatske. U seniorskom nogometu debitirao je kao igrač Dinama, a u proljetnom dijelu prošle sezone igrao je na posudbi u Gorici za koju je upisao 16 nastupa i postigao dva gola", napisali su Riječani o novom pojačanju.

"Stvarno sam sretan što sam došao tu. Malo sam dugo čekao, ali eto, napokon sam ovdje. Svi su me lijepo prihvatili, sve je super", bile su prve riječe Rukavine kao novog igrača Rijeke.

"Više, manje znam praktički sve, protiv njih sam igrao. S nekima sam igrao i u reprezentaciji tako da neće bit problema prilagoditi."

Rijeka kao izbor?

"Kad sam saznao da mogu tu doći, iskreno nisam puno razmišljao. Rijeka je sad na Euru imala tri igrača koji su prošle sezone igrali tu, tako da mislim da je ovo odličan klub za nastavak mog razvoja."

Očekivanja u novoj sezoni?

"Ne vidim zašto ne ponoviti sezonu kakvu je Rijeka imala prošle godine, uz malo sreće u završnici. Znamo da je Rijeka uvijek u top 3, tako će biti i ove godine."

Kao uzora je otkrio Neymara, pa se dotaknuo i kakve savjete daje tada Tomislav Rukavina, koji je bivši nogometaš.

"Nije mi nikad ništa nametao, od malena je bila samo lopta, lopta, i eto. On je sretan kad sam ja sretan, tako da pusti me da radim svoje. Naravno, savjetuje me tu i tamo, ali ništa pretjerano znači."