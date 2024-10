Futsal Liga prvaka stiže u Zagreb, hrvatski predstavnici imaju odlične šanse

Hrvatski prvak Futsal Dinamo bit će domaćin jednog od četiri turnira Elitne runde Lige prvaka. Tako će se u Zagrebu od 26. studenog do 1. prosinca igrati turnir skupine B u kojoj su još Kairat Almaty iz Kazahstana, francuski Etoile Lavalloise i drugi hrvatski predstavnik Olmissum. Odlična je to prilika da se jedan od naših klubova plasira na Final Four Lige prvaka, od naših predstavnika do sada je najdalje stigao MNK Split koji je 1998. igrao polufinale ovog natjecanja.

Utakmice će se igrati u Draženovom domu, a uz Dinamo domaćinstvo su dobili i aktualni europski prvak Palma Futsal, španjoslki prvak Jimbee Cartagena i Riga. Na Final Four plasirat će se samo pobjednici skupina.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grupa A: Cartagena Costa Cálida, United Galati, Catania C/5, Riga Futsal Club

Grupa B: Kairat Almaty, MNK Olmissum, Etoile Lavalloise, MNK Futsal Dinamo

Grupa C: Sporting Clube de Braga, Sporting Clube de Portugal, Sporting Anderlecht Futsal, SK Plzeň

Grupa D: AE Illes Balears Palma, Record Bielsko-Biała, Futsal Club Semey, Futsal Klub Lučenec

