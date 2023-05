To je to! Lionel Messi je potpisao za saudijski Al-Hilal, tvrdi francuski L‘Equipe koji se poziva na agenciju AFP. Službena objava potpisa 35-godišnjeg Argentinca za momčad s Arapskog poluotoka pitanje je vremena. Iako je engleski Daily Mail ranije jutros objavio da će stvar najvjerojatnije propasti zbog zabrinutosti Messijeve supruge Antonele Rocuzzo po pitanju prilagodbe na novi život u Aziji, čini se da je ipak sve prelomljeno u korist jednog od najvećih transfera u povijesti nogometa.

Messi bi trebao potpisati ugovor vrijedan 600 milijuna eura, a bit će obnovljeno veliko rivalstvo s Cristianom Ronaldom koji igra za drugi saudijski klub, Al-Nassr.

AFP je naveo da se radi o zgotovljenom poslu. Iz Messijeva trenutnog kluba, francuskog PSG-a još se nisu oglasili po ovom pitanju, a tamo mu ugovor ističe 30. lipnja, nakon čega je slobodan igrač na tržištu.

Englezi su ranije ovoga utorka objavili da Messijeva supruga ne može zamisliti život u Saudijskoj Arabiji. Konkretno, ona je protiv toga da se zajedno s troje njihove djece, 10-godišnjim Thiagom, 7-godišnjim Mateom i 5-godišnjim Cirom preseli u Aziju. Sam je igrač, navodno, bio spreman pričekati do kraja aktualne sezone kako bi donio konačnu odluku o tome gdje će nastaviti karijeru, no sada je sve to već odlučeno. Messi i obitelj uskoro se sele u Rijad, prijestolnicu Saudijske Arabije.

Messi je tako, po AFP-u već potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na treću sezonu, što će značiti da će za Al Hilal igrati do 38. godine života. Messi je praktički do jučer držao otvorenom mogućnost povratka u Barcelonu, gdje je motrio financijsku situaciju kluba.

Inače, Al Hilal trenutačno vodi Messijev sunarodnjak, Argentinac Ramon Diaz, a u prošlosti su ga s klupe vodili i hrvatski stručnjaci. Zoran Mamić bio je trener 2019. godine, Zlatko Dalić 2013., a Mirko Jozić kroz 1996. i 1997. godinu.