Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je protiv Francuske 1-1 (0-0) na splitskom Poljudu, u drugom nastupu ovosezonske Lige nacija. Za obje momčadi to je prvi osvojenih bod u skupini.

Odigrala je Hrvatska znatno bolje nego protiv Austrije na premijeri. Bila je bolja u brojnim periodima ovog susreta gdje su oba gola postignuta u drugom dijelu. U 52. minuti je Rabiot pogodio za francusko vodstvo, ali je u 83. izjednačio Andrej Kramarić golom iz jedanaesterca.

Nastavljena je time dominacija Francuza u utakmicama protiv Hrvatske. Osim onih najtežih poraza u polufinalu SP-a 1998. te finala 2018. godine, u prošlosezonskoj Ligi nacija Francuska je u oba dvoboja bila bolja od Hrvatske. Bila je ovo deveta međusobna utakmica i Hrvatska je treći put izvukla remi. Šest utakmica dobila je Francuska.

Pred kameru Nove TV nakon utakmice stao je Luka Modrić.

Iznenadili ga Francuzi

"Bez obzira na rezultat, hvala Bogu da nismo izgubili, no bez obzira na sve, možemo biti zadovoljni igrom. Muška, kompaktna utakmica, to smo tražili. Nagradilo nas je golom, sad moramo ovako nastaviti i nadati se novim bodovima", započeo rekao je u uvodu i nastavio.

"Dečki koji su ušli unijeli su novu energiju, svježinu i agresivnost. Dobro su odigrali. Sretni smo zbog boda, no da smo uspjeli prije zabiti, iz šanse Budimira, možda bi utakmica išla i drugim smjerom. Pokazali smo da možemo s Francuskom, nedostajalo im je igrača, ali ipak je to Francuska. Ona može složiti dvije-tri postave", rekao je Modrić.

Luka je odigrao 150. utakmicu u dresu Hrvatske.

"Fenomenalan osjećaj, sretan sam i ponosan zbog 150. nastupa s Hrvatskom. To nisam stvarno očekivao, tu brojku. Hvala publici na prekrasnoj podršci i onom transparentu, to je bilo za naježiti se", rekao je i zatim otkrio kako su ga Francuzi šokirali gestom nakon utakmice. "Deschamps mi je dao francuski dres s brojem 150, iznenadili su me", rekao je Luka i zatim komentirao Dansku.

"Kvalitetna ekipa. Ne znam imaju li uopće poraz u kvalifikacijama, a to dovoljno govori o njihovoj snazi. Pobijedili su Francuze, čeka nas teška utakmica. Idemo se pripremiti i odigrati muški."