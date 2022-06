Nogometaši Austrije i Francuske odigrali su utakmicu bez pobjednika u 3. kolu skupine 1 elitnog razreda UEFA Lige nacija, a dvoboj na Ernst Happel stadionu završio je 1-1.

Austrijanci su do vodećeg pogotka došli u 37. minuti, kad je sjevnula njihova polukontra nakon što je na sredini igrališta loptu izgubio Antoine Griezmann. Schlager je bio začetnik akcije, dodao do Arnautovića, a ovaj proslijedio do Laimera koji je ubacio za Weimana. Napadač Bristol Cityja je sa pet metara svladao Llorisa za 1-0.

Posljednji u skupini

Francuzi su imali više loptu u nogama, stvarali prilike, ali sve do 83. minute nisu uspjeli svladati Patricka Penza. Deschampov džoker s klupe na ovoj utakmici, Kylian Mbappe, bio je taj koji je uspio konačno poslati loptu u austrijsku mrežu, nakon što ga je idealno proigrao Nkunku.

Francuzi su nakon tri kola jedina reprezentacija u skupini koja je bez pobjede i sa dva boda je na začelju ljestvice iza Danske (6), Austrije i Hrvatske (4).

Francuzi će u ponedjeljak, 13. lipnja (20.45 sati), na Stade de Franceu ugostiti Hrvatsku, dok će u isto vrijeme Danska dočekati Austriju.