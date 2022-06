Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Dansku sa 1-0 na gostovanju u Kopenhagenu u utakmici 3. kola UEFA LIge nacija.

Pogodak vrijedan pobjede na Parken stadionu postigao je Mario Pašalić u 69. minuti, nakon ubačaja Marcela Brozovića. Pašalić je spremno dočekao loptu na visini peterca i poput rasnog strijelca uklizao te ju proslijedio u mrežu kroz noge danskog vratara Kaspera Schmeichela.

Problem ove utakmice bilo je svakako katastrofalno odrađeno prvo poluvrijeme Vatrenih. Danska je pregazila Hrvatsku i potpuno ju izdominirala, u prvom dijelu i prave su sreće imali Hrvati da nije bilo golova.

No, u nastavku smo gledali sasvim drugu priču i veliki preokret, dominaciju i razigranost kod Vatrenih uz pregršt vrlo dobrih prilika i krasan gol Pašalića.

'Htjeli smo se čuvati'

Nakon utakmice Zlatko Dalić je objasnio za Novu TV što se dogodilo u prvom dijelu i tko je za njega danas bio odličan.

"Prvo čestitam dečkima na sjajnoj utakmici, pogotovo u drugom dijelu. Zamisao je bila da se sačuvamo u prvom dijelu i da čuvamo energiju, nije nam to pošlo za rukom. Drugo poluvrijeme je bilo sjajno, igrali smo dobro protiv jake momčadi. Mislim da smo na dobrom putu, imamo sjajnu momčad, ali sad nas čeka Francuska", veli Dalić.

Osvrnuo se i na Marcela Brozovića kojeg je planirao odmoriti, ali je na kraju odigrao svih 90 minuta.

"Broz može i za njega to nije problem. On ima energiju i to je i on rekao. On istrči 12, 13 kilometara svaku utakmicu. On je za Hrvatsku velika stvar, veliki igrač, a kad su on Modrić i Kovačić zajedno to je druga priča", rekao je Dalić.

Oduševljen obranom

A samo riječi hvale imao je za naš današnji stoperski par: Erlić i Šutalo.

"Sve pohvale mladim dečkima koji su iskoristili svoju šansu, koji su bez pardona odigrali s puno sigurnosti. Nisu nikada igrali zajedno, a to tako nije izgledalo. Sjajan je bio i Stanišić, trojica mladih su pokazali sjajne stvari. Erlić, Šutalo i Stanišić su mi donijeli još jednu glavobolju, ali pozitivnu", rekao je kroz smijeh pa prokomentirao i povratak Šime Vrsaljka.

"Vidjet ćemo, Šime je dugo bio odsutan. Bio je dobar i ne želimo ga potrošiti pa smo ga htjeli sačuvati. Trebat će mu da se vrati još bolji i kvalitetniji. On živi s ekipom, drago mi je da se vratio nakon godinu dana. Njegov početak je na istom stadionu gdje je igrao prije godinu dana".

Za kraj se osvrnuo na Francusku:

"Francsuka je jedna od najboljih svjetskih momčadi, ako ne i najbolja. Imamo samo tri dana, moramo na put u Francusku i malo se odmoriti. No, mi smo u dobroj situaciji, imamo dobru energiju koja nas nosi. S ovakvom energijom, zajedništvom i vjerom u sebe možemo i njima pariratI", zaključio je.