Fotografija Modrića kao 14-godišnjeg dječaka: 'Nije samo čuvao koze, bio je i gradski dečko'

Luka Modrić već je neko vrijeme jedan od najomiljenijih nogometaša na svijetu, a posebno su na njega ponosni u Zadru i okolici.

Sve vezano za Luku posebno se prati pa je tako upečatljiva i fotografija iz 1999. kada je Luka mogao imati nepunih ili napunjenih 14 godina, a koju je iz svoje arhive izvukla jedna zadarska liječnica te ju objavio Morski.hr.

Foto: Morski.hr/dr. Nada Perković Kevrić

"Ja sam uvijek voljela fotografirati svoju djecu, a na ovoj je fotografija moje kćerke, koja je te 1999. godine imala 4 godine. U gradu je bilo neko događanje, a Luka se našao slučajno u kadru, on ih je animirao, pričao je, a oni ga pozorno slušaju. A kad se Luka probio, pričalo se u medijima, da je on čuvao koze. Ja sam htjela pokazati da je on i gradski dečko. Sjetila sam se da imam tu sliku, pa sam je odlučila pokazati javno. Ja sam inače stomatolog u mirovini i jedno vrijeme radila sam na zadarskom nogometnom stadionu, pa je jedno vrijeme i Luka bio kao pacijent kod mene da ispravi svoje zubiće", ispričala je za Morski Dr. Nada Perković Kevrić.

