Iyayi Believe Atiemwen iz okreta za prvo mjesto Dinama u grupi K Europske lige

Neočekivani junak Dinama u četvrtak navečer bio je Iyayi Believe Atiemwen. On je u 76. minuti na Maksimiru, u 3. kolu skupine K Europske lige, zabio prvi gol za zagrebačke Plave u Europi ove jeseni. I to nakon samo 5 minuta igre, nakon što je ušao.

DINAMO – WOLFSBERGER 1:0: Neočekivani junak zabio zlata vrijedan pogodak za Dinamovu pobjedu i prvo mjesto u grupi

Majer genijalno ubacio

Atiemwen je bio na sredini, na nekih 17 metara, poslao loptu Majeru, Modrićevom nasljedniku, kako mu mediji tepaju, na lijevo krilo koji je skrenuo, došao na sam rub kaznenog prostora, gdje se spajaju linije, ubacio unutra i Atiemwen je mekano primio loptu prsima, brzo se okrenuo, i tukao lijevom precizno u mrežu. OVDJE pogledajte tu akciju i pogodak.

Dinamo je tako uspio realizirati brojčanu nadmoć jer je u posljednjoj minuti prvog poluvremena gost ostao bez Tafernera koji je isključen zbog dva žuta kartona.

Desetkovani Dinamo

Inače, Plavi su u dvoboju protiv Wolfsbergera igrali bez Livakovića, Petkovića, Stojanovića, Theophile–Catherinea i Ivanušeca, dok kod Austrijanaca nije bilo Liendla, njihovog najboljeg igrača, strijelca i kapetana.