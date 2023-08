Finale Svjetskog nogometnog prvenstva za žene između Engleske i Španjolske (0-1) bio je drugi najgledaniji događaj 2023. dosad u Velikoj Britaniji. Podaci su to do kojih je dođao The Sun, a službena statistika gledanosti utakmice između Engleske i Španjolske otkrila je da je na BBC 1 kanalu susret gledalo 12 milijuna ljudi. Prema pisanju poznatog tabloida Daily Maila, pobjedu Španjolske od 1-0 nadmašio je samo još jedan događaj ove godine - Krunidba kralja Charlesa III u svibnju mjesecu ove godine.

BBC i ITV u fokusu

I BBC i ITV pratili su turnir koji je bio nabijen jednim posebnim emocijama, prvenstvo kao nikad do sad po mnogima, a oba su emitera, odnosno televizije, prenosile nedjeljno finale iz Sydneya.

Međutim, BBC je premašio ITV-ove brojke gledanosti utakmice budući da je samo 2,46 milijuna prosječnih gledatelja vidjelo lijepu Lauru Woods kao voditeljicu njihovog izvještavanja. Inače, Laura Woods pretvorila se u centralnu medijsku figuru, barem kad je riječ o ženskom nogometu na televiziji. Unatoč pritužbama gledatelja, više gledatelja gledalo je srceparajući poraz Lavica na BBC-ju. Laura je zabljesnula u finalu kad se pojavila u rozoj kombinaciji, navodi The Sun, a čitavo vrijeme trajanja prvenstva, iz dana u dan, pokazivala je kvalitetu i znanje u praćenju ženskog nogometa.

Inače, preko oba kanala, ukupno 14,7 milijuna ljudi gledalo je posljednje minute utakmice dok je Engleska tražila izjednačenje. BBC, čija je postava voditelja uključivala bivšu lavicu Alex Scott, također je zabilježio 25,7 milijuna zahtjeva za stream putem iPlayera i web stranice BBC Sport.

Brojke bolje nego na posljednjem SP-u

Njihov broj nadmašio je one u muškom pojedinačnom finalu Wimbledona ranije ovog ljeta.

Najveći broj gledatelja od 11,3 milijuna gledatelja gledao je kako Carlos Alcaraz pobjeđuje Novaka Đokovića još u srpnju. To je bilo unatoč tome što su se gledatelji bunili da su mogli čuti španjolskog komentatora tijekom jučerašnjeg BBC-jevog prijenosa utakmice.

Iznesene su brojne pritužbe navodeći da su se mogle čuti u pozadini dok su Robyn Cowen i bivša engleska zvijezda Rachel Brown-Finnis komentirale iz Down Undera.

Tijekom turnira u Australiji i Novom Zelandu bilo je 25,7 milijuna prijenosa na BBC iPlayeru i web stranici BBC Sport. To predstavlja povećanje od 75 posto u odnosu na Svjetsko prvenstvo za žene 2019., koje je imalo 14,7 milijuna streamova.

