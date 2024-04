Rijeka je u 29. kolu HNL-a na svojoj Rujevici pobijedila Hajduk 1:0, a pogodak vrijedan tri boda postigao je Marco Pašalić u 70. minuti. Riječani su ovom pobjedom napravili veliki korak prema naslovu prvaka jer sada imaju 65 bodova, pet bodova više uz utakmicu manje, od drugoplasiranog Dinama. Hajduk je treći s pet bodova manje i utakmicom više od Plavih.

Nakon utakmice vladalo je veliko razočaranje u taboru Hajduka, a branič Bijelih Filip Uremović iskreno je progovorio o razlozima poraza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nažalost, probili su nam blok u drugom poluvremenu i onda išli all in. Uveli smo tri-četiri ofenzivna igrača, imali tu šansu Trajkovskog, međutim Rijeka je pobijedila utakmicu zasluženo. Mislim da smo bili bolji protivnik danas i na nama je puno toga da radimo. Znate kako je to u derbiju, uvijek se na mrvicu pobjeđuje derbi. Mi smo recimo protiv Dinama dobili iz jedne šanse na Poljudu, na jesen. Oni su nas isto tako dobili, a danas je isto bila ta jedna šansa. Međutim, mislim da se uvijek to vrati u životu. Koliko radiš toliko će ti se vratiti. Nama se nije vratilo, tako da vjerojatno ne radimo dovoljno i to je jednostavno skup svega toga se skupio i danas je Rijeka pobijedila", rekao je Uremović o utakmici pa prokomentirao sezonu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znate kako je to. Dok je god matematička šansa ti se hoćeš boriti. Treba biti realan u životu i nekad reći da je protivnik bio bolji. Međutim nije bio bolji jer je nadmoćniji ili puno kvalitetniji. Mi imamo nekakve svoje probleme unutar koje moramo riješiti i ako njih ne riješimo sigurno nećemo biti bolji ni od jednog konkurenta."

Tekst se nastavlja ispod oglasa