POSTIGLI DOGOVOR /

FIFA uvodi novo pravilo za VAR: Je li moguće da će ovo provjeraviti?

FIFA uvodi novo pravilo za VAR: Je li moguće da će ovo provjeraviti?
Foto: Will Palmer/spp/imago Sportfotodienst/profimedia

Prije eventualnog uvođenja čeka se opsežna faza testiranja

3.12.2025.
10:56
Sportski.net
Will Palmer/spp/imago Sportfotodienst/profimedia
FIFA planira još jednu veliku novost za SP 2026. unatoč protivljenju liga i odbijenici IFAB-a, želi proširiti VAR na provjeru odluka o kornerima. Iako je IFAB u listopadu odbacio ideju za redovnu primjenu, FIFA je odlučna testirati je na najvećoj pozornici.

Kako piše BBC, domaće lige ne žele dodatna zaustavljanja igre, no FIFA gura svoj plan i istodobno uvodi i novu provjeru za koju se posigao dogovor: ispravljanje pogrešno dodijeljenih žutih kartona koji bi mogli voditi isključenju. IFAB će prije bilo kakve primjene morati provesti globalna testiranja.

Promjene snažno podupire Pierluigi Collina, šef sudaca, podsjećajući na propuste poput onog iz finala Eura 2016. Rasprava će se nastaviti na IFAB-ovu sastanku u siječnju, dok kritičari upozoravaju na još duže prekide.

Ako pravilo prođe, svaki korner morao bi se provjeriti prije izvođenja jer jednom kad se igra nastavi, odluka se više ne može mijenjati. Prije eventualnog uvođenja čeka se opsežna faza testiranja.

FifaVarSvjetsko Prvenstvo
FIFA uvodi novo pravilo za VAR: Je li moguće da će ovo provjeraviti?