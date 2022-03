Ruska nogometna reprezentacija izbačena je u ponedjeljak iz doigravanja za Svjetsko prvenstvo 2022, u ponedjeljak je objavila FIFA. Suspenziju reprezentacija i ruskih klubova "do daljnjega" kao reakciju na invaziju Ukrajine, FIFA je objavila u zajedničkom priopćenju s UEFA-om.

Rusi, domaćini posljednjeg Svjetskog prvenstva 2018., stoga su diskvalificirani iz doigravanja za mundijal u Kataru, u kojem su bili domaćini Poljskoj krajem ožujka.

Također, ruska ženska selekcija neće moći igrati na EURU u Engleskoj u srpnju, a iz Europske lige je isključen moskovski Spartak, posljednji preostali ruski klub u europskim kupovima. Njemački RB Leipzig se tako bez borbe plasirao u četvrtfinale Europske lige.

UEFA je trenutačno prekinula svoje partnerstvo s ruskim divom Gazpromom, jednim od glavnih sponzora od 2012. Ugovor je prema specijaliziranim medijima procijenjen na 40 milijuna eura godišnje, a pokrivao je Ligu prvaka, međunarodna natjecanja u organizaciji UEFA-e kao i EURO 2024 koji će se održati u Njemačkoj.

Ova suspenzija je jako veliki udarac za ruski nogomet, a sada bi mogli doživjeti pravi kolaps.

'FIFA to mora napraviti što prije'

Međunarodna federacija profesionalnih nogometaša (FIFPro) traži od FIFA-e da promijeni pravilo da strani igrači u ruskoj Premierligi i nižim ligama mogu jednostrano raskinuti ugovor i ,ako žele, da bez ikakvih problema napiste klubove i zemlju.

"Pozivamo FIFA-u da to napravi i da promijeni pravilo. To se mora učiniti što je prije moguće. Čini se da je sukob razlog zbog kojega možemo raskinuti ugovor bez plaćanja odštete klubu. Sada razgovaramo o tome. FIFA u hitnim slučajima može promijeniti pravilo. S obzirom na krajnje uznemirujuću situaciju, smatramo da bi igrači trebali slobodno napustiti zemlju. Želimo to riješiti što je prije moguće", izjavio je čelnik FIFPro-a Louis Everard u intervjuu za nizozemski Voetbal.

U ruskoj Premierligi trenutno igra preko 130 stranih nogometaša, među kojima su i hrvatski reprezentativci Dejan Lovren, Nikola Moro te Filip Uremović.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.