FIFA je uoči Svjetskog prvenstva objavila dokumentarni serijal pod nazivom Captains, a u kojem je jedna epizoda posvećena kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije, našem Luki Modriću.

Dokumentarac je sniman prošle godine, a već tada je naš Lukita otkrio kako će mu Svjetsko prvenstvo u Kataru biti posljednje na kojem će nastupiti. Pričao je i o svojoj karijeri, kao i mnogim stvarima vezanim za svoj privatni život.

Pričao je o teškom odrastanju, ali i snovima koje je naposljetku ispunio.

Inspirativna priča

"Djetinjstvo mi je ostalo u najboljem mogućem sjećanju. Djed me branio kad bih napravio neku nepodopštinu mami i tati. Vodio me svugdje, išao sam s njim voditi životinje na ispašu. Imao sam bezbrižno djetinjstvo u kući djeda i bake na Velebitu, uz koju me vežu lijepe uspomene. I ime sam dobio po djedu. Žao mi je što nije doživio barem dio onoga što sam postigao, ali sam siguran da me prati odozgo i da je ponosan", priča Modrić. Inače, njegov djed ubijen je u ratu.

"Nije bilo lako tada živjeti… Uzbune, bombe, rakete padaju, a morali smo i u hotel kao izbjeglice, ali kad pogledam slike iz djetinjstva, uvijek sam s loptom. To je bio moj izlaz iz svega što se događalo oko nas. I na betonu ispred hotela sve je krenulo", priča Modrić o teškom djetinjstvu.

FIFA je na Instagramu objavila video od četiri minute na kojem možete vidjeti isječke iz epizode s našim Lukom. "Modrićeva priča je prava inspiracija. Od ratnog djeteta do najboljeg nogometaša na svijetu", piše.