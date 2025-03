Coppitelli više nije trener, nasljednik je već stigao, ali Talijan i dalje prima plaću

Federico Coppitelli od prošloga tjedna više nije trener Osijeka. Na njegovo mjesto stigao je Slovenac Simon Rožman koji je potpisao ugovor s klubom na Dravi na dvije i pol godine.

Ipak, Coppitelli nije službeno dobio otkaz u klubu. Kako saznaju Sportske novosti, Talijan je samo razriješen dužnosti trenera, ali još je pod ugovorom s klubom i može, u teoriji, preuzeti neku drugu poziciju u klubu. Prema pisanjima, dvije su opcije. Ili će s klupskim čelnicima naći model raskida ugovora, koji vrijedi do ljeta 2026. godine, ili će ostati na Opus Areni, ali na nekoj drugoj funkciji. Očito su Osječani vrlo škrti na otpremninama, do nedavno su bili u sporu s Nenadom Bjelicom oko sličnog pitanja. Ovakav model ne viđamo često u Hrvatskoj, ali on je uobičajen u Italiji gdje klubovi drže trenere pod ugovorom koji više nisu na svojim pozicijama, pa se nerijetko vraćaju jer je klubu tako jeftinije jer su već pod ugovorom.

Osječani su, nakon smijene Coppitellija s klupe, ponudili treneru vratara Gianfrancu Randazzu da ostan na svojoj poziciji i u novom stožeru, ali talijanski trener nije prihvatio ponudu.

