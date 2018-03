FOTO: Fantastičan derbi na Kantridi zasjenio incident Torcide

U 11. kolu hrvatskog prvenstva Rijeka i Hajduk su odigrali 1:1. Pogodak za domaćine postigao je Benko, dok je za Bijele izjednačio Kouassi.

Rijeka. Stadion: Kantrida. Gledatelja: 9.000

RIJEKA (4-1-4-1):

Vargić – Tomečak, Marić, Knežević, Bertoša – Maleš – Kvržić, Močinić, Pokrivač (od 80. Krstanović), Sharbini (od 69. Brezovec) – Benko

HAJDUK (4-2-3-1):



Kalinić – Vršajević, Maloča, Milović, Jozinović – Sušić, Pašalić – Kouassi, Iluridze (od 75. Anđelković), Bukva – Maglica

Strijelci: Benko (24), Kouassi (59)

Oko 9 tisuća navijača, među kojima i tisuću gostiju, natrpalo je Kantridu kako bi popratili Jadranski derbi koji se već dugo nije čekao s nestrpljenjem kao ovaj put.

Bolje je krenuo Hajduk, koji je preko Maglice zaprijetio već na samom početku, no odličan je na vratima Rijeke bio Vargić. U 20-toj minuti Bijeli su opet mogli do gola, ali uz pomoć Tomečaka. Ubacio je Bukva, loše reagirao branič domaćina koji je loptu odbio prema vlastitom golu. Liznula je vratnicu i završila u korneru.

No, iskupio se Tomečak samo četiri minute kasnije kada je sjajno u šesnaestercu gostiju pronašao Benka, a ovaj zabio najljepši pogodak sezone. Iz voleja je lijevom nogom napadač Rijeke opalio po golu Hajduka, lopta se od vratnice odbila u mrežu za 1:0. bio je to Benkov osmi pogodak sezone.

Prijetila je Rijeka, ali Hajduk se nije predavao, ali do poluvremena mreže su mirovale. U nastavku Hajduk je krenuo na sve ili ništa i to mu se isplatilo u 59. minuti. Bukva je ubacio iz kornera, Maglica prenio loptu do Kouassija koji je s dva metra gura mrežu.

U tom je trenutku Torcida podivljala od sreće, ali i pretjerala u svom slavlju. Naime, gro baklji koje su navijači Hajduka zapalili završile su u riječkom dijelu gledališta. Armada je pohitala prema njima kako bi se obračunala, intervenirala je policija, a sudac je nakratko prekinuo utakmicu.

Kad se susret nastavio, derbi je izgubio draž, svi pogledi bilu su uprti u tribine s koje se atmosfera prenijela i na travnjak. Do kraja nismo vidjeli ništa spektakularno, tek poneku polupriliku Krstanovića.

Rezultat 1:1 pravedan je, a pogled na tablicu otkriva kako nakon 11. kola na vrhu ljestvice imamo četiri momčadi s 23 boda, Dinamo, Lokomotivu, Rijeku i Hajduk. Doduše, Modri svoju utakmicu tek trebaju odigrati u nedjelju u Zadru.

Nogometaši Lokomotive uvjerljivo su slavili u utakmici 11. kola HNL-a. Na Maksimiru je gostovao Osijek, a lokosi su pobijedili 5:0.

Momčad Tomislava Ivkovića povela je u 30. minuti. Nakon lijepe akcije glavom je zabio Trebotić kojem je to bio drugi pogodak za Lokomotivu. Tri minute kasnije Bručić je povisio na 2:0.

Lokomotiva je i u nastavku odigrala odlično, a Mišić, Budimir i Šovšić postavili su konačan rezultat. Visoka pobjeda Lokomotivu je podigla na vrh ljestvice s 23 boda.