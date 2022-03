Marcelo Brozović potpisao je novi ugovor s Interom 21. veljače, a službena potvrda očekuje se u idućih nekoliko sati. Brozović je potpisao s Interom do lipnja 2026. godine. Objavio je u srijedu ujutro najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano i tako obradovao vojsku Interovih i Brozovićevih obožavatelja.

Brozović je najvažniji igrač Nerazzurra i nositelj je ekipe. O tom je nedavno pisala i Gazzetta dello Sport.

"Svakoga Inzaghi može nadomjestiti, ali njega ne i to je problem. Inter je Brozovićeva momčad. Ako vas zanima kako Inter igra i u kakvom je stanju, dovoljno je samo gledati Brozovića. I to ne njegove noge, nego ruke. Kako gestikulira, kome se obraća, to sve govori. Kad stalno maše, kao što je bio slučaj protiv Milana, onda je jasno da u momčadi nešto ne štima", napisali su Talijani.

Brozović je u Inter stigao prije sedam godina, kada je milanski klub platio osam milijuna eura Dinamu. Od tada je postao jedan od najvažnijih igrača i standardni prvotimac. S klubom je tek prošle sezone osvojio prve veće trofeje, odnosno Scudetto i Superkup.

Za Inter je odigrao ukupno 279 utakmica u kojima je zabio 26 pogodaka i tome pridodao 35 asistencija.