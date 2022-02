Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić rekao je u utorak kako će igrati do svoje 40. godine a da bi ga u reprezentaciji na toj poziciji trebao zamijeniti Mateo Kovačić.

"Ne znam, doista ne znam do koje dobi ću moći igrati. Možda do 40. godine, manje više. Vidjet ćemo. Trebam ići polako i uživati u onome što radim. Fizički se osjećam dobro, što je bitno, a isto tako i mentalno", izjavio je 36-godišnji Modrić u Madridu tijekom predstavljanje jedne društvene aplikacije.

Modrić, najstariji igrač Real Madrida, ove sezone je nastupio u 26 utakmica u kojima je pet puta asistirao i zabio dva gola.

"Igram za jako veliki klub, nesumnjivo najbolji na svijetu te radim na tome da održim svoju razinu što je moguće dulje. Vidjet ćemo do kada će to biti jer je teško govoriti o godinama", rekao je Modrić dodavši da dodatno vježba izvan klupskog centra kako bi bio fizički što pripremljeniji.

Vezni igrač Real Madrida, vodeće momčadi španjolskog prvenstva, vjeruje da bi ga u reprezentaciji mogao zamijeniti 27-godišnji Mateo Kovačić, član Chelsea.

Hvali Vatrenog

"Moj nasljednik u Hrvatskoj, ili igrač s najviše talenta, vjerujem da je Mateo Kovačić. On nije samo talentiran igrač nego i formiran igrač. Igrao je u velikim klubovima poput Intera i Real Madrida a sada igra jako dobro i u Chelseaju. Zbog toga možemo reći da je jedan od nasljednika, moguće lider Hrvatske koja dolazi", izjavio je Modrić iza kojega je 146 nastupa za Hrvatsku uz 20 postignutih golova.

Rekao je da još uvijek ne zna čime će se baviti kada okonča karijeru profesionalnog nogometaša.

"Nisam osoba koja puno razmišlja o budućnosti, volim živjeti u sadašnjem trenutku te ići korak po korak. Osjećam se dobro i uživam igrajući nogomet, a u mojim godinama je teško reći koliko će to još trajati", izjavio je.

Također je odgovorio i da ne zna čime bi se u životu bavio da nije nogometaš.

Voli košarku

"Volim sport, osim nogometa zaljubljenik sam i u košarku, tenis i brojne druge sportove. Možda bih se bavio nekim drugim sportom poput košarke koju obožavam", rekao je napomenuvši da je rođen u košarkaškom gradu Zadru.

"Košarku sam igrao kada sam god mogao, nakon škole s prijateljima. Bio sam zaluđen košarkom. Obožavao sam ju i zbog toga vjerujem da bih možda bio košarkaš (da nisam nogometaš)", dodao je.

Boban i Totti uzori

Njegovi nogometni idoli su Zvonimir Boban i Francesco Totti "protiv kojeg mu je bilo impresivno igrati" a "jedinstveni trenutak bila je razmjena dresova i kratki razgovor nakon utakmice" s Romom.

Od kada je 2012. godine došao u Real Madrid najdraži trenutak mu je osvajanje Lige prvaka godine 2014., što je bio Realov deseti naslov prvaka Europe.

"Ako trebam izabrati neki trenutak onda je to taj zbog broja 10, mog najdražeg broja. Taj naslov se u Madridu čekao 12 godina. Stalno se moglo čuti 'Decima, Decima'. Zbog toga sam znao da ju trebamo osvojiti i to na impresivan način na koji smo i došli do nje", rekao je igrač s brojem 10 na leđima koji je tada u finalu protiv Atlético Madrida izveo korner u 93. minuti nakon kojeg je branič Sergio Ramos zabio gol glavom i utakmicu odveo na produžetke.

Uskoro ugovor

Modrić je rekao kako je u Real Madridu, s kojim ga ugovor veže do 30. lipnja, postigao više nego je očekivao.

"Tih 10 godina je bilo poput sna. Osim toga moja povezanost s klubom je perfektna, s publikom također, od prvog trenutka su mi iskazivali privrženost i vjerovali u mene. Njihova podrška mi je pomogla da ostvarim sve što sam ostvario te da idem prema naprijed", zaključio je osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine, nagrade za najboljeg nogometaša svijeta.

U međuvremenu, Fabrizio Romano je objavio kako je pitanje vremena kad će potpisati novi jednogodišnji ugovor. Naveo je i kako je za Carla Ancelottija on nedodirljiv.

Modrić je s Real Madridom osvojio 4 Lige prvaka, 4 svjetska klupska prvenstva, 2 španjolska prvenstva, 1 španjolski kup, 3 europska Superkupa i 4 španjolska Superkupa.