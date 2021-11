MOŽE LI LUKSUZNIJE OD OVOGA / Kakve aute voze Vatreni? Modrić ima dvije brutalne 'pile', ali iznenadit će vas kakve 'zvijeri' posjeduju Lovren i Kramarić

Iako je istina vjerojatno drugačija, urbana nogometna legenda kaže da je slavni argentinski centarfor Gabriel Batistuta vozio Yuga 65A crni kabrio. Danas nogometaši nisu baš tako skromni i većina njih, a pogotovo oni elitni poput reprezentativaca Hrvatske, u svojim voznim parkovima imaju prave "pile" vrijedne nekoliko stotina tisuća kuna. Primjerice, kapetan Vatrenih, Luka Modrić u svom voznom parku ima dva uistinu luksuzna i skupocjena automobila. Posjeduje Audi Q8 50 TDI quattro Tiptronic koji u Hrvatskoj stoji nešto više od 100.000 eura. A Modrić posjeduje i superluksuznog Bentleyja Continental GT koji košta dva milijuna kuna. Nadalje, napadač Andrej Kramarić posjeduje možda i najljepši auto od svih reprezentativaca, oko milijun i pol kuna vrijedan Lamborghini Huracan LP610-4 Coupé koji ima 610 KS i koji do 100 km/h stiže za 3.2 sekunde, a maksimalna brzina mu je 325 km/h. Krenimo dalje, Dejan Lovren, vozi dva milijuna kuna vrijednog Ferrarija 812 Superfasta, a auto je to koji posjeduje čak 800 KS, a od 0 do 100 stiže za samo 2.9 sekundi. Marcelo Brozović pak vozi Mercedesa G klase vrijedan više od milijun kuna, ali u garaži ima i Rolls Royce Cullinan vrijedan oko dva milijuna kuna. Domagoj Vida također vozi Mercedes G klase, a nešto sportskiji modelom upravlja napadač Bruno Petković. Petković pak vozi Mercedes AMG E klase vrijedan nekoliko stotina tisuća kuna.