Fabio Grosso ima novi pos'o! Siguran je u to Fabrizio Romano koji tvrdi kako je sve gotovo i da će Grosso uskoro biti predstavljen kao novi trener Lyona.

Nakon što je dvije godine trenirao talijanski Frosinone, s kojim je prošle sezone osvojio naslov u Serie B, bivši talijanski reprezentativac tako će preuzeti klupu posrnulog velikana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, talijanski novinar tvrdi kako Gattuso nikad nije bio ''done deal'', a posao izgleda neće dobiti ni Will Still.

Inače. Grosso je upamćen kao ikona talijanske reprezentacije sa Svjetskog prvenstva 2006. godine koje se održalo u Njemačkoj. On je naime u polufinalu zabio upravo Nijemcima i to u 119. minuti utakmice, a u finalu protiv Francuza zabio je odlučujući jedanaesterac i donio trofej Julesa Rimeta u Italiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Lyonu talijanskog stručnjaka čekaju i bivši, te povremeni Vatreni - Dejan Lovren i Duje Ćaleta-Car.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

BKFC 50 iz Denvera ekskluzivno gledajte 23. rujna na streaming platformi Voyo.