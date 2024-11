Evo zašto svi trebaju navijati za Dinamo: HNL bi mogao doći do statusa kakvog je samo mogao sanjati

Dinamo je pobjedom nad Slovanom u četvrtome kolu Lige prvaka probudio nadu u prolazak dalje i prvo hrvatsko prezimljavanje u najelitnijem europskome natjecanju nakon Hajduka prije trideset godina. Naravno običaj je da se u europskim natjecanjima zanemare domaća rivalstva i nacija za hrvatskog predstavnika kad igra protiv stranih klubova. Ipak nekima je i to teško, no nakon ovih podataka mogli bi promijeniti mišljenje.

Football Meets Data, stranica za nogometnu statistiku i analitiku iznijela je nove podatke o koeficijentima koja bi mogla uvjeriti sve Hrvate da navijaju za Dinamo u Ligi prvaka. Naime, prema istome izvoru za prolazak dalje među 24 najbolje ekipe Dinamo bi u koeficijentu zaradio čak 6.250 bodova. To je u slučaju da završi 24. što je zadnje mjesto koje vodi u daljnju fazu natjecanja. Za svako mjesto bliže prvome ono se penje za još +0.250 bodova.

Hrvatska liga trenutno je rangirana na UEFA-inoj tablici kao 19. liga po jakosti s koeficijentom od 26.275 bodova. S Dinamovim novim bodovima, ako prođe dalje, hrvatska liga bi se mogla popeti najviše na 13. mjesto. Naravno to je preoptimistična procjena jer zasigurno će i ostale lige između tih mjesta pokupiti koje bodove preko svojih predstavnika. Ipak ono što Dinamo svojim rezultatima treba uloviti za hrvatski nogomet je 15. mjesto na UEFA-inoj ljestvici jer ono nam donosi mogućnost da hrvatska liga ima dva predstavnika u Ligi prvaka.

To 15. mjesto zasad drži Švicarska,a prije njih potrebno je prestići i danske, poljske te izraelske predstavnike. Bit će to težak zadatak, no ne i nemoguć. Dinamo je na dobrome putu i trebat će punu podršku. Još jedno klub s Maksimira pokazuje koliko znači hrvatskome nogometu, a ako uz povijesno prezimljavanje omogući hrvatskoj ligi i dva predstavnika to bi bio kolosalni podvig.

