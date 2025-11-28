Evo što Rijeci treba za proljeće u Konferencijskoj ligi

HNK Rijeka u četvrtak je u 4. kolu Konferencijske lige na Rujevici odigrala nulu protiv AEK-a iz Larnace, međutim i dalje imaju sve u svojim rukama za drugi krug. Rijeci je ovo već peti nastup u grupnoj fazi europskih natjecanja, ali europsko proljeće još nikada nije dočekala. Ove sezone pruža joj se velika prilika da to napokon promijeni. Riječani su stigli do petog boda i trenutačno se nalaze na 24. poziciji, posljednjoj koja vodi u eliminacijsku fazu.

Konferencijsku ligu pratite na portalu Net.hr.

Prognoze kažu da bi sedam osvojenih bodova trebalo biti dovoljno za prolazak dalje, a kako su do kraja ligaške faze ostala još dva kola, Rijeci bi potencijalno bila dovoljna i dva remija. Prošle sezone samo je jedan klub ispao sa sedam bodova – škotski Hearts, i to zbog najslabije gol-razlike.

Hrvatski prvak već u sljedećem kolu, 11. prosinca na Rujevici, ima priliku napraviti veliki korak prema europskom proljeću. U goste dolazi slovensko Celje, a pobjeda bi Rijeku dovela nadomak eliminacijske faze Konferencijske lige. Ako taj posao ne odradi pred svojim navijačima, popravni ispit imat će 18. prosinca na gostovanju kod Šahtara, u posljednjem kolu ligaške faze.

Kako god se raspletlo, jedno je jasno. Rijeka ima povijesnu šansu da prvi put izbori europsko proljeće.

