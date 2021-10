Barcelone u 10. kolu La Lige dočekuju Real Madrid na Camp Nouu a najveća utakmica na svijetu igra se od 16:15.

Real utakmicu dočekuje sa 17 bodova, dva više od najvećeg rivala koji je uoči ove sezone doživio veliki udarac odlaskom Lionela Messija i koji je u ogromnim financijskim problemima. Nije to više ona moćna Barcelona ali svejedno katalonski velikan je uglednik i dalje kvalitetan.

Prijenos na Arena Sport 6

Prijenos El Clasica možete gledati na Arena Sport 6 kanalu jer od ove sezone Arenasport ima prava na španjolsku ligu. Prema najavama, od prve minute za Real bi trebao zaigrati Luka Modrić.

Mijatović: 'Luka je apsolutno posvećen ovoj profesiji'

Dan prije El Clasica naš novinar je porazgovarao s Predragom Mijatovićem, legendarnim crnogorskim napadačem koji je najsjajnije trenutke igračke karijere proveo u Real Madridu, bio je i sportski direktor Kraljevskog kluba te je stručnjak za tamošnji nogomet.

"Što bih o tome mogao reći, osim da mu čestitam na fenomenalnoj igri i ove sezone bez obzira na godine. Luka živi neku drugu mladost i to je fenomenalno za njega, ali i za Real. Ove sezone igra odlično. Mene to ni ne iznenađuje jer sam s njim u stalnom kontaktu i znam koliko je posvećen ovom zanimanju i koliko se čuva i pazi. Ne iznenađuje me to i jako mi je drago što već deset godina igra na tako visokoj razini. Luka je apsolutno posvećen ovoj profesiji, surovi je profesionalac, vodi računa o svemu i jednostavno s takvim pristupom produžava svoju karijeru i to na najvećoj mogućoj razini ", istaknuo je našem novinaru Mijatović.

