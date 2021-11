Nogometaše Dinama u četvrtak (21 sat) na Maksimiru čeka dvoboj 4. kola skupine H Europske lige protiv bečkog Rapida, u kojem je pred hrvatskim prvakom imperativ pobjede. Uoči te utakmice pred novinare su stali trener Rapida Dietmar Kühbauer i igrač Srđan Grahovac.

"Veseli me što sam opet u Zagrebu. Bio sam ovdje već sa svojim bivšim klubom Rijekom. U prvom susretu odigrali smo dobru utakmicu, znamo što očekivati protiv Dinama, ali i znamo da moramo biti još i bolji. Naš cilj je pobjeda. U prvoj utakmici Dinamo je bio iznenađen našom dobrom igrom, isto tako i mediji u Hrvatskoj, čitao sam neke i napise u kojima su nas i podcjenjivali. Nisu puno očekivali od nas, ali vidjeli su da smo dobra ekipa te sutra moramo dati sve od sebe", rekao je Grahovac i nastavio.

“Dinamo je igrao u prvoj utakmici onako kako smo i očekivali. Izvukli smo pozitivan rezultat, ali i iznenadili, vjerujem da će sutra Dinamo biti jači”, kazao je pa se osvrnuo na maksimirsku atmosferu.

Iznenadili Modre

“Imao sam već priliku dosta puta igrati protiv Dinama. Pričao sam prije prve utakmice i sa suigračima i trenerima o Dinamu, što možemo očekivati. Pričao sam o stadionu i Zagrebu kako sve to ovdje izgleda, ali nama nije bitno protiv koga igramo, za svaku utakmicu se spremamo isto. Atmosfera na nas neće utjecati”, rekao je pa je na red došao Kühbauer.

“U prvoj utakmici smo bili jako dobri. Dinamo je bio iznenađen jako dobrom igrom, ali sada znaju za nas. Sutrašnja utakmica je vrlo važna za obje momčadi i za prolazak grupe. Sutra će Dinamo igrati drugačije, čvršće, ali spremni smo i na tu vrste igre. Kada ulazite u utakmicu sa željom da osvojite bod, mislim da je to nešto najlošije što možete napraviti. Za nas je važno da igramo dobru utakmicu i ostvarimo svoj cilj te budemo drugi u skupini. Ako budemo igrali samo defanzivno, nećemo to uspjeti, moramo biti i dobri napadački, no najvažniji je balans”, poručio je.

Dinamo se uoči ovog dvoboja nalazi na drugom mjestu u skupini s tri boda, ali isto toliko ih imaju trećeplasirani Rapid i Genk koji je na četvrtoj poziciji. Prvoplasirani West Ham je s devet bodova već praktički osigurao plasman u osminu finala