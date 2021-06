Hrvatski nogometni reprezentativci u nedjelju će, utakmicom protiv Engleske, započeti svoj nastup na Europskom prvenstvu.

Vatreni će odmah na startu natjecanja odmjeriti snage s jedim od glavnih favorita za osvajanje naslova i momčadi Zlatka Dalića ostao je samo jedan trening do velikog dvoboja na Wembleyju.

Spreman za Euro

U četvrtak je na konferenciji za medije bio napadač Vatrenih Bruno Petković koji je progovorio o svojoj formi i najavio dvoboj s Englezima.

"Spreman sam. Kad pričamo o formi, možda nisam u tako dobroj golgeterskoj kako svi očekujete, ali mislim da su tu sve predispozicije da odigram odličan nogomet", rekao je Petković RTL-ovom novinaru Marku Vargeku.

Tko će početi?

Petković se osvrnuo i na to tko će biti u vrhu napada za utakmicu s Engleskom; hoće li to biti on, Kramarić ili Ante Rebić kojega je Dalić uigravao na treningu na toj poziciji.

"Izbornik Dalić odlučuje tko je prvi izbor. Niti se želim nametati, niti želim odgovarati direktno na ta pitanja", poručio je Petković.

Sve što je Petković rekao pogledajte u videu.