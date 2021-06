Jedan od najboljih nogometaša u povijesti, Cristiano Ronaldo (36), na Europskom prvenstvu igra u uistinu sjajnoj formi.

U posljednjoj utakmici u skupini, remiju s Francuskom 2:2, Ronaldo je postigao oba pogotka za svoju momčad, koja brani naslov europskog prvaka, i odveo je do osmine finala.

Ronaldu su pogoci protiv Francuza bili 108. i 109. u karijeri za Portugal, čime se izjednačio s Irancem Ali Daeijem na vrhu ljestvice igrača koji su postigli najviše pogodaka u reprezentativnom dresu.

S pet pogodaka Ronaldo je i vodeći strijelac na Europskom prvenstvu, a njegov bivši suigrač iz Man. Uniteda i stručni sukomentator na BR Sportu Rio Ferdinand progovorio je o "tajni" njegovog uspjeha.

Želi biti najbolji

"Ronaldo je opsjednut time da bude najbolji. On je sjajan igrač, ali i nogometaš koji želi pokazati nešto u svakom trenutku utakmice", rekao je Ferdinand, pa se obratio drugom proslavljenom engleskom nogometašu koji je bio u studiju, Garyju Linekeru:

"Ronaldo negativnost koristi kao gorivo. Ti si rekao da je Messi bolji, nakon čega mi je on poslao poruku i pitao zašto si to rekao. To je natjecateljska priroda da budeš najbolji".

Ronaldov Portugal će sljedeću utakmicu na Euru igrati 27. lipnja protiv Belgije.