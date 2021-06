U posljednjoj utakmici prvog kola grupne faze natjecanja na Europskom nogometnom prvenstvu reprezentacija Francuske je u utorak u dvoboju odigranom na Allianz Areni u Munchenu svladala Njemačku s 1-0 (1-0).

Jedini pogodak postignut je u 20. minuti, kad je njemački stoper Mats Hummels poslao loptu u svoju mrežu nespretnom reakcijom na ubačaj Lucasa Hernandeza.

U jednom trenutku utakmice francuski reprezentativac Paul Pogba se požalio sucu da ga je njemački igrač Antonio Rudiger ugrizao prilikom izvođenja auta. Na televizijskom prijenosu se moglo vidjeti da je Nijemac krenuo zubima prema Pogbi, no sudac nije pregledao snimku tog incidenta pa Rudiger nije kažnjen.

"Neću se žaliti zbog onoga što se dogodilo. On me malo ugrizao, to se jasno vidjelo. Dugo se poznajemo i na kraju utakmice smo se izgrlili i pozdravili. Ja sam sucu rekao što se dogodilo, ali je on donio svoju odluku i to je sada za mene završena priča", izjavio je Pogba nakon utakmice.