Španjolski nogometni trener Ernesto Valverde vodio je Barceloninu prvu momčad od 2017. do 2020. godine i u tom razdoblju s njom slavio dva naslova u španjolskom prvenstvu te po jedan u Kupu kralja i španjolskom superkupu. Od kad je otišao, do danas nije još trenirao nikog.

Marca prenosi kako je Valverde bio gost u emisiji ETB televizije "El Día de Mañana" , u kojoj se prisjetio tog razdoblja pa je priznao da ni u jednom trenutku nije dvojio nakon poziva kluba, a govorio je i o Messiju.

O Barceloni

"Nisam oklijevao kad je stigao poziv iz Barcelone. Prepoznao sam to kao dobru priliku koju nisam smio propustiti. Odlazak? Došlo je do razlaza, to je to", kratak je bio Valverde, koji je potom prokomentirao kako je bilo voditi igrača koji je u tom trenutku mnogo značio Barceloni...

"Ne mogu reći što se dogodilo, to je misterij. Bolje da ljudi ne znaju kakvi smo i misle da sve znaju. Bolje je da ne znaju istinu."

'U Athletic Bilbaou bio sam najsretniji'

Valverde je govorio i o klubu u kojem mu je bilo najljepše, Athletic Bilbaou, u kojem je igrao od 1990. do 1996., pa nakon toga i trenirao, prvo kao asistent pa onda i glavni trener u drugoj momčadi, pa je 2003. sjeo na klupu prve momčadi na kojoj je bio do 2005...

"Tu sam bio najsretniji u svakom pogledu i bilo je trenutaka koji nisu bili najbolji za mene. Na razini osjećaja jedne momčadi, pripadnosti nekom mjestu, teško je pronaći nešto slično. U Athletic Bilbaou sve je podređeno vama, svi se identificiraju samo s klubom", istaknuo je Valverde.