Iako je bio primarna meta Real Madrida, Barcelone i Manchester Uniteda, ponajbolji napadač svijeta, Erling Haaland karijeru bi vrlo lako mogao nastaviti u Manchester Cityju. Razlog? Pa vrlo jednostavno - golema odšteta i još veća plaća.

Dortmund tu zapravo ima vezane ruke jer klauzulom je dogovoreno da ovoga ljeta može otići za 75 milijuna eura i City je taj preduvjet navodno već ispunio, a preostalo je samo dogovoriti detalje oko ugovora s Haalandom.

Ako je za vjerovati legendarnom Matthiasu Sammeru, savjetniku čelnika Dortmunda, City je ponudio nestvarne uvjete Haalandu i Nijemac je vrlo slikovito opisao o kakvim se ciframa radi.

Astronomska cifra

"Znam da je City zainteresiran. Kad sam čuo kakve su cifre u pitanju, dobro me trznulo. Onesvijestio sam se. Supruga me je morala podignuti s poda. Prema tome, moguće je da dođe do tog posla", rekao je Sammer, inače jedna od ikona Borussije 90-ih.

Daily Mail tvrdi kako je City ponudio Haalandu, pazite sad, 600 tisuća eura tjednu plaću, što je oko 31 milijun eura godišnje i to bez raznih bonusa i premija. Tom bi plaćom Haaland postao najplaćeniji nogometaš u Premier ligi.

Sammer smatra kako je Norvežaninu odlazak u City odličan izbor za nastavak karijere. "I Pep Guardiola i Erling Haaland će profitirati jedan od drugog. Naravno, Guardiola ima određene ideje. S njim sam surađivao tri godine u Bayernu pa mogu reći da imam dobar uvid u njegov rad. Morat će se prilagoditi jedan drugome i učiti jedan od drugog."