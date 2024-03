U subotu je na Anfieldu odigrana humanitarna utakmica nogometnih legendi Liverpoola i Ajaxa, a trener Liverpoola u tom susretu bio je legendarni švedski strateg Sven-Goran Eriksson.

Time je ispunjen veliki san Erikssona da barem na jedan dan postane trener kluba čiji je uvijek bio navijač. Eriksson je početkom ove godine objavio kako mu je dijagnosticiran rak gušterače te da u najboljem scenariju ima još „godinu dana života“.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brojni gledatelji su ove subote gromoglasnim pljeskom pozdravili Erikssona koji je na Anfield došetao uz zvukove klupske himne „You will never walk alone“. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

„Ovo je bio san. Kao trener uvijek sam potajno želio doći u Liverpool jer je to klub koji obožavam. Jednom smo bili blizu toga. Nije se nikada dogodilo, ali jest ove subote“, uz smijeh je govorio 76-godišnji Eriksson.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na klupi su uz Erikssona tijekom ovog humanitarnog ogleda sjedili Ian Rush, John Barnes i John Aldridge, sve legende kluba iz Liverpoola, dok su između ostalih nastupili Gerrard, Fernando Torres, Dudek, Škrtel, Litmanen, Kuyt i mnogi drugi, a u sastavu Liverpoola našao se i Igor Bišćan, nekada igrač tog kluba, a kasnije izbornik Hrvatske U21 i trener Dinama.

Eriksson je tijekom uspješne trenerske karijere bio izbornik Engleske od 2001. do 2006. godine te Meksika, Obale Bjelokosti i Filipina. Vodio je od jačih klubova Benficu, Romu, Fiorentinu, Sampdoriju, Lazio, Manchester City i Leicester.

Tekst se nastavlja ispod oglasa