Ten Hag je vratio trofej Unitedu nakon šest godina, ali igra bez identiteta obilježila je njegov mandat

Vjerojatno najveća vijest u svijetu nogometa danas prijepodne bila je ta da je Erik ten Hag dobio otkaz u Manchester Unitedu.

Nije ta vijest bila nimalo neočekivana. Nakon svakog lošijeg nastupa Crvenih vragova ove sezone društvene mreže i engleski tisak bile su pune vijesti o tome da sudbina Ten Haga u Unitedu visi o niti. Nakon jučerašnjeg poraza od West Hama, United je pao na 14. mjesto engleske Premier lige i to je bio konačni čavao u lijes Nizozemčevog mandata na Old Traffordu. Mandata koji je započeo u travnju 2022. i gotovo stalno bio na udaru kritika navijača Uniteda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ten Hag je osvojio dva trofeja u Manchesteru, Liga kup i FA kup. To osvajanje FA kupa preko Manchester Cityja u svibnju, pokazalo se, donijelo je više zla nego dobroga za navijače Uniteda, barem za one koji su bili protiv ostanka Ten Haga, a oni su bili u većini. To finale ostavilo je Ten Haga u sedlu i uprava mu je odlučila dati još jednu priliku. Ta prilika prokockana je već nakon nešto više od dva mjeseca ove sezone i nameće se pitanje zašto su mu onda u Unitedu odlučili dati još jednu sezonu prilike kad su ga smijenili već u listopadu. Ništa se nije promijenilo od kraja prošle sezone i logično je pretpostaviti da bi puno pametnije bilo zahvaliti mu se već na kraju prošle sezone i dovesti novog trenera koji bi odradio cijeli prijelazni rok i započeo novu sezonu. Ovako su u Unitedu bacili i vrijeme i novac u vjetar, a to im je čini se modus operandi zadnjih godina.

Foto: Profimedia

Nogomet bez identiteta

Ten Hag je napravio sjajan posao u Ajaxu, bio je na pragu ulaska u finale LP i s puno je optimizma dočekan u Unitedu, a počelo je da gore nije moglo. Prvo je poražen od Brightona, a potom i Brentforda. Ten Hag je tek sjeo na klupu, već je postigao nešto nevjerojatno, postao je prvi menadžer Manchester Uniteda od Johna Chapmana 1921. koji je izgubio prve dvije utakmice koje je vodio. Ipak, nakon toga uspio je doći i do jednog pozitivnog rekorda. Ten Hag je najbrži trener Uniteda koji je stiga do 20 pobjeda. Trebalo mu je za to samo 27 utakmica. Takva klackalica od rezultata postala je pečat Ten Hagovog Uniteda. Osvajanje Liga kupa pa poraz na Anfieldu 7:0; izbacivanje Liverpoola iz kupa pa poraz od Chelseaja i tako u krug.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Igra bez prepoznatljive filozofije, preplaćene zvijezde s kojima ne zna upravljati, problemi s ozljedama, dovođenje starih i potrošenih igrača, lutanja s prvom postavom, posebice u obrani, 564 milijuna funti potrošena na pojačanja bez napretka u igri... U tih nekoliko pojmova mogle bi se sažeti najčešće kritike na račun Nizozemca. United bi imao periode u sezoni kada bi uspio zaredati nekoliko dobrih rezultata i to je Ten Haga držalo na klupi, uz spomenute uspjehe u kupovima. Ipak, navijači su konstantno bili nezadovoljni. Često bi se Ten Hag našao na meti kritika i nakon pobjeda upravo zbog izostanka dobre igre ili barem jasnog pokazatelja da Ten Hag ima ikakvu ideju kako bi želio da United igra. U dvije sezone nije Ten Hag uspio naći svoj United, svoj stil igre i svoje igrače kojima vjeruje i zapravo je pravi misterij što je ovoliko dugo izdržao na klupi.

Za upravu Uniteda tek kreću glavobolje jer malo je kvalitetnih trenerskih imena slobodno. Do tada, momčad će voditi Ruud van Nistelrooy. Zlobniji navijači bi rekli, teško da će moći lošije od Ten Haga.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Mbappeu prvi, a Luki čak 35. El Clasico: Ancelotti impresioniran Modrićevom dugovječnošću

Tekst se nastavlja ispod oglasa