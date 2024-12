Englezi zaluđeni splitskim draguljom: 'Bolji je od Shaqirija, ali ima...'

Engleski skaut i lovac na talente Ben Mattinson posvetio je objavu velikom talentu Hajduka, Bruni Durdovu. Šesnaestogodišnji krilni napadač zablistao je ove sezone, a Mattinson je napisao detaljan post u kojem ističe njegove igračke kvalitete.ž

"Bruno Durdov, snažno hrvatsko desno krilo! Hajduk nastavlja proizvoditi vrhunske talente, a posljednji koji je eksplodirao na sceni je mladi Durdov. Način na koji udara loptu podsjeća na mladog Xherdana Shaqirija, no on je sveukupno bolji igrač. Durdov ima snažan udarac s obje noge. Ne smijete mu dopustiti da puca, jer kada to učini, lopta leti s nevjerojatnom žestinom. Jako je eksplozivan i najmlađi je strijelac Hajduka ikad u SuperSport HNL-u", kaže Mattinson.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mattinson dalje opisuje Durdovovu inteligenciju na krilu, naglašavajući njegov potencijal da bude odličan kreator prilika za suigrače. Također spominje njegovu odgovornost u obrani, zaključujući kako je "impozantan igrač kojeg vrijedi gledati i pratiti na utakmicama".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Durdov je ove sezone debitirao za prvu momčad Hajduka, a u 11 nastupa u prvenstvu postigao je tri gola. U studenom je potpisao prvi profesionalni ugovor s Hajdukom na tri godine, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 150 tisuća eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Scene uoči derbija...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa