Manchester City je pobijedio u gostima Fulham 4-0 u prvom susretu 37. kola engleske Premier lige te su tom pobjedom vratio na vrh ljestvice.

Junak nove pobjede Manchester Cityja bio je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiolkoji je postigao dva pogotka. Time je došao do brojke od četiri ligaška pogotka ove sezone uz jedan u Ligi prvaka, protiv madridskog Reala. Svih pet golova Gvardiol je postigao u posljednja 32 dana.

U 13. minuti Gvardiol je nakon lijepe akcije s De Bruyneom te ubacivanja u gostujući šesnaesterac rutinski svladao suparničkog vratara za 1-0. Utakmica je odlučena u 71. minuti kada je zabio za 3-0. Tada je ubačenu loptu Bernarda Silva dočekao na drugoj vratnici i vrlo spretno zabio za slavlje svoje momčadi.

Manchester City News napisao je o njemu sljedeće: "Kako je došlo do toga da je Gvardiol postao jedan od najboljih napadača? Sada ima pet golova u sedam utakmica, a prvi protiv Fulhama mu je jedan od najboljih dosad - fantastična akcija s De Bruyneom, krasan dodir i mirna završnica na koju bi i Erling Haaland bio ponosan", piše i nastavlja:

'Povremeno je bio nespretan'

"Ni drugi nije loš jer je dobro spustio visoku loptu i provukao je pored Bernda Lena. Gvardiol je prepustio izvođenje penala Julianu Alvarezu, bio je dovoljno skroman da odbije priliku postati prvi branič u povijesti Premier lige koji je postigao hat-trick. Povremeno je bio nespretan u dodavanjima, ali je bio stalna napadačka prijetnja, a odradio je i dobru obranu, čak i protiv brzog Adame Traorea."

Manchester Evening News dao mu je osmicu i napisao: "Gvardiol je predao loptu suparniku više puta no što bi Pep Guardiola to želio, ali zabio je dva sjajna gola i to će se Guardioli sigurno svidjeti." Manchester World je također udijelio osmicu: "Dva gola za braniča koji počinje pokazivati kako je postizanje pogodaka lako. Gvardiol je bio opcija u otvorenoj napadačkoj igri i jedan od istaknutih igrača Cityja."

Yardbarker je "Joleta" ocijenio desetkom: "Oba pogotka bila su vrhunska. On je najbolji lijevi bočni u Premier ligi i to je dominacijom ponovno pokazao."