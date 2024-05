Joško Gvardiol nezaustavljiv je. Kako se kraj sezone bliži, a borba za naslov prvaka Engleske dolazi do svoje kulminacije, Jole zabija kao da je napadač, a ne stoper, tj lijevi bek u Cityju, odnosno moderno krilo koje gradi igru i igra i defanzivno i ofenzivno.

Foto: Profimedia

BBC, ugledni britanski medij, piše kako je Joško Gvardiol junak utakmice Man Cityja i Fulhama na Etihadu (4-0 slavlje Građana) s dva gola. City je zahvaljujući ponajviše Jošu trenutno na +2 u odnosu na Arsenal. Manchester City ima 85 bodova nakon 36 odigranih ligaških susreta, a Topnici 83.

"Postigao je ovaj nevjerojatni lijevi bek 4 pogotka u posljednjih 5 susreta za Man City u Premier ligi, a City je nastavio svoj pritisak na konkurenta Arsenal koji zaostaje 2 boda", stoji u pisanju BBC-a.

Guardian na zanimljiv način povlači paralelu:

"Kada se prašina oko ove sezone slegne, Arsenal bi mogao požaliti što se nije pojavio na novogodišnjoj noći na ovom mjestu. Ulozi su ovdje bili očitiji za City, ali nikada nisu izgledali kao da su poremetili nešto Građanima. Erling Haaland nije ovog puta zabio, ali lijevi bek Joško Gvardiol, koji je postigao pet golova u posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima, jednostavno je preuzeo ulogu golgetera koju Norvežanin ima. Gvardiol je započeo ovu povorku golova i doveo City do 1-0 i 3-0.

The Sun u svom izvještaju piše kako je Joško Gvardiol nastavio svoj nevjerojatni golgeterski niz, a u naslovu stoji: "Gvard of honour". Igra riječi daje značenje čuvar časti, tj branič časti, što bi značilo opjevavanje Joškovih talenata. Gvardiol je pravi čuvar časti Cityja. Pazi u obrani da suparnik ne zabije gol, a u napadu je on taj koji zabija.

"Lijevi je bek, a nastavio je tako impresivno zabijati", zaključak je spomenutog britanskog tabloida.