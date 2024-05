Manchester City je pobijedio u gostima Fulham 4-0 u prvom susretu 37. kola engleske Premier lige te su tom pobjedom vratio na vrh ljestvice.

Junak nove pobjede Manchester Cityja bio je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol koji je postigao dva pogotka. Time je došao do brojke od četiri ligaška pogotka ove sezone uz jedan u Ligi prvaka, protiv madridskog Reala. Svih pet golova Gvardiol je postigao u posljednja 32 dana.

U 13. minuti Gvardiol je nakon lijepe akcije s De Bruyneom te ubacivanja u gostujući šesnesterac rutinski svladao suparničkog vratara za 1-0. Utakmica je odlučena u 71. minuti kada je zabio za 3-0. Tada je ubačenu loptu Bernarda Silva dočekao na drugoj vratnici i vrlo spretno zabio za slavlje svoje momčadi. Između toga strijelac drugog gola za goste bio je Phil Foden, dok je u 97. konačnih 4-0 postavio Julian Alvarez pogodivši s bijele točke.

Gvardiol i Mateo Kovačić su bili u udarnoj momčadi Manchester Cityja, s tim da je Kovačić zamijenjen u 82. minuti. Uz isti broj utakmica Manchester City sada na vrhu ljestvice ima dva boda više od drugoplasiranog Arsenala.

Hrvatski branič mogao je i do hat-tricka koji bi ispisao povijest Premier lige jer bi postao prvi branič koji je to napravio, no prepustio je da ga izvede Alvarez.

"Malo smo razgovarali o tome da ja izvedem kazneni udarac. Naravno da bih to volio, ali znamo tko je izvođač. Sretan sam što je Julian zabio", poručio je Joško.