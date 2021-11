Nogometne reprezentacije Engleske i Švicarske izborile su plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se 2022. održati u Kataru, dok aktualni europski prvak Italija mora u dodatne kvalifikacije. Nakon što su Englezi i Švicarci izvadili vize za Svjetsko prvenstvo, sada je poznato 11 od 32 sudionika.

Švicarska je tako osvojila prvo mjesto u skupini sa 18 bodova, dva više od Italije. Švicarcima će to biti 12. nastup na svjetskim prvenstvima, a najdalje su stigli do četvrtfinala, posljednji put 1954.

Na SP direktno ide i Engleska koja je prvo mjesto u skupini I potvrdila uvjerljivom 10:0 pobjedom na gostovanju kod San Marina. Posljednji put Englezi su zabili 10 golova davne 1964. kada su identičnim rezultatom porazili SAD. Sinoć smo doznali da će reprezentacija Italije tražiti put do Katra kroz dodatne kvalifikacije.

Što to znači za Hrvatsku

Ovi plasmani Engleske i Švicarske na Svjetsko prvenstvo očekivani su, ali nisu baš dobri za Hrvatsku. Budući da će se u ždrijebu za SP pri određivanju nositelja skupina gledati FIFA-in ranking, ne odgovara nam da se na Svjetsko prvenstvo plasiraju reprezentacije koje na njemu stoje bolje od nas.

Hrvatska je trenutno u drugoj jakosnoj skupini, no prijeti nam ispadanje u treću ako se nastave kvalificirati reprezentacije koje bolje stoje od nas na FIFA-inoj ljestvici, na kojoj je Hrvatska trenutno na 18. mjestu. No dug je još put do kraja kvalifikacije diljem svijeta pa je najbolje da pričekamo dok se sve ne razriješi.

Ždrijeb Svjetskog prvenstva je na rasporedu 1. travnja sljedeće godine, par dana nakon što završe dodatne kvalifikacije. Inače, Svjetsko prvenstvo održat će se u nikad viđenom terminu. Počinje 30. studenoga sljedeće godine, a traje sve do 18. prosinca, tako da će se klupska sezona morati prekinuti na gotovo mjesec dana.