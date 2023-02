Vratar Evertona i engleske nogometne reprezentacije Jordan Pickford potpisao je novi ugovor sa svojim sadašnjim klubom do ljeta 2027., objavio je u petak engleski premierligaš iz Liverpoola.

Pickford je u Everton stigao 2017. iz Sunderlanda te je do sada već sakupio više od 200 nastupa za momčad sa Goodison Parka. Prijašnji ugovor ga je za Everton vezao do ljeta 2024., a za usluge 28-godišnjeg engleskog reprezentativca interes je pokazao Tottenham Hotspur. No, Pickford je odlučio ostati u Evertonu.

"Prošlih nekoliko sezona nisu bile ono što smo željeli, ali sad imamo trenera za kojega vjerujem da će nas uputiti u pravom smjeru te da ćemo se početi uspinjati po ljestvici", izjavio je Pickford za službeni klupski internetski portal.

"Želim nastaviti naporno raditi i igrati za Everton. Znamo da smo trenutačno u teškom položaju, ali želim pomoći momčadi u napretku tijekom ove sezone, a potom stremiti ka uspjehu u budućnosti", dodao je vratar.

Otkako je Sead Dyche preuzeo vođenje prve momčadi, Everton je u tri utakmice osvojio šest bodova te se nalazi na 16. mjestu uoči subotnjeg gostovanja Aston Ville na Goodison Parku.

Prvi klupski strijelac sezone produljio ugovor s Newcastleom

Miguel Almiron, 29-godišnji paragvajski nogometaš, potpisao je novi ugovor s Newcastleom koji traje do lipnja 2026. godine.

Dosad je ovaj napadač imao valjani ugovor s trenutačno petoplasiranom momčadi na ljestvici Premier lige do lipnja 2024. godine.

"Mislim da je ovo nagrada za naporan rad. Izuzetno sam sretan jer se u klubu osjećam kao doma od prvog trenutka kada sam došao", rekao je zadovoljno trenutačno prvi klupski strijelac ove sezone.

Almiron je u Premier ligi dosad u sezoni postigao deset pogodaka, ali i samo dva nakon što je nastavljena liga poslije Svjetskog prvenstva.

"Zadovoljni smo zbog ovog ugovora jer je on iznimno važan za momčad, kako na terenu tako i izvan njega", dodao je trener Newcastlea Eddie Howe.

U Newcastle je ovaj napadač došao 2019. godine iz MLS momčadi Atlante te je upisao 133 ligaška nastupa uz 19 pogodaka.