Dinamo i Rijeka ove će srijede odigrati prvu utakmicu finala hrvatskog Kupa, a taj susret za Net.hr najavio je bivši igrač i trener Rijeke te poznati nogometni stručnjak Elvis Scoria.

Rijeka i Dinamo ove sezone su se do kraja sezone borili za naslov prvaka u HNL-u, a Plavi su bili uspješniji u toj borbi te su osvojili titulu nacionalnog prvaka, a sada ih očekuje okršaj s istim rivalom za drugi hrvatski trofej.

Prva utakmica finala Kupa igra se u Zagrebu, na Maksimiru, a Riječani tamo stižu u jako lošem nizu, s tri uzastopna poraza, od kojih je najteži bio baš onaj protiv Dinama na Rujevici koji im je srušio snove o naslovu prvaka Hrvatske.

"Treba gledati i ovaj dio koji je bio ranije, da je Rijeka bila u borbi s Dinamom praktički do posljednjeg kola, da je utakmica na Rujevici bila dosta izjednačena. Dinamo ove godine u četiri utakmice nije izgubio od Rijeke, tako da očekujem izjednačeno finale s laganom prenošću Dinama zbog toga što je živnuo s osvajanjem prvenstva i dobio psihološku prednost, Rijeka se nalazi u jednoj mini krizi", rekao nam je Scoria na početku pa progovorio o lošim rezultatima Riječana u posljednje vrijeme:

"Gledajte, poslije kiše dolazi sunce, uvijek će se dignuti negdje. Sada je na Sopiću i igračima da se dignu, da odigraju jedno finale. Vrlo je jednostavno, ona tri poraza su se dogodila i sada to treba staviti sa strane. Ovo je nova priča, dvije utakmice, i to je to."

Potom je naš sugovornik progovorio o tome tko je u prednosti za osvajanje 'Rabuzinovog sunca'.

"Tu su negdje, Dinamo je u laganoj prednosti, ali to je lagano, sve se može okrenuti. Nema favorita u finalu. Niti jedna utakmica neće biti presudna, imao i pravilo gola u gostima, staro pravilo koje nije promijenjeno. To je nešto što može biti bitno. Neće se sve riješiti u prvoj utakmici, ali nogomet je nepredvidiv. Ako su bili izjednačeni tijekom cijele godine, onda bi tako trebalo biti i sada", zaključio je.