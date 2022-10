Veliku utakmicu protiv PSG-a, najveći francuski nogometni derbi koju njegovu momčad čeka ove nedjelje od 20.45 sati najavio je trener Marseillea Igor Tudor.

Sraz prve i treće momčadi

Sraz prve i treće momčadi s ljestvice na Parku prinčeva pobuđuje posebno zanimanje francuske javnosti, a hrvatski stručnjak pun je optimizma. Igor Tudor vjeruje u sebe i svoje igrače.

"Dobili smo Sporting drugi puta uzastopce u Ligi prvaka i sad je stanje u momčadi jako dobro. Dečki su sretni, samouvjereni i motivirani. E sad, znamo da je pred nama teška utakmica u nedjelju, ali stvarno smo u dobrom ritmu. To je tako već nekoliko tjedana", kazao je Igor Tudor u petak na pressici, prenose francuski mediji.

Tudor je nahvalio svog suparnika...

'Ne mislim da je PSG manje briljantan od nas'

"Ne mislim da je PSG manje briljantan od nas. Imali su dvije dobre utakmice protiv Benfice, vrlo ozbiljne. Svugdje imaju kvalitetu. Moramo biti svoji, raditi ono što znamo i vidjeti što će izaći", istaknuo je Igor Tudor i dodao:

“Idemo utakmicu po utakmicu. Prije svega mislim na to kako igramo, kakva nam je igra, a ona je super. Bodovi su posljedica, kao i poredak. Za mene je ovo mudar način gledanja na stvari. Nakon toga, naš značaj kao kluba obvezuje nas da uvijek gledamo u vrh, da se borimo da ga dosegnemo. Njihov proračun, toliko veći, anomalija je koja otežava stvari. Ali prošlost je pokazala da je to moguće. Imamo ozbiljnu momčad, vidjet ćemo kako će dalje. Na dobrom smo putu, moramo samo tako nastaviti."

Pobjedom protiv portugalskog prvaka ima Marseille dobar nalet, mogu u preostala dva kola riješiti i europsko proljeće, čak i ono u Ligi prvaka. Ali, i dalje može boljeti onaj domaći poraz od Ajaccia prošli vikend...

"Promašili smo tu utakmicu. Ali, trčali smo, pretrčali kao momčad 115 kilometara što znači da nam nije nedostajalo želje. Ali zato jest lucidnosti i napadačke efikasnosti. Posjed lopte kao takav me ne zanima, ali on pokazuje da stvaramo opasne situacije pred protivničkim golom i da tjeramo protivnike da trče jednako kao mi."

'Igrat ćemo i dalje napadački, bez obzira na sve'

Na novinarsko pitanje hoće li malo promijeniti svoju filozofiju kada njegova momčad bude istrčala na Parku prinčeva odgovorio je negativno, odnosno potvrdio da će ostati pri svom načinu i filozofiji...

"Naravno da igramo napadački, ofenzivno bez obzira na sve, a za to postoje dva razloga. Prvo, vjerujem u to što radim. A drugo, to nam je donijelo rezultate. Za mene je sad to nemoguće promijeniti. Kako sad da ja objasnim igračima da mijenjamo kompletnu filozofiju igre, a ide nam ovako dobro? Idemo napredovati u tome što radimo, biti kompaktniji u presingu, imati brojčanu nadmoć u pojedinim situacijama i biti agresivni kada treba. Ne mogu sada sve promijeniti preko noći. A sretan sam kada vidim da i moji igrači to vole i tako razmišljaju."

Neće li to biti preopasno protiv Mbappea i društva?

"Ostajem uvjeren da neće. Znam da to nije jednostavno, ali prihvatit ćemo taj rizik. Moramo svi ostati zajedno, kompaktni, trebamo pomagati jedno drugome. Tek tada možemo nešto napraviti u napadu. Je li ovo idealno vrijeme za utakmicu protiv PSG-a? Ne mislim da su sada manje jaki nego prije. Imali su dvije dobre utakmice s Benficom, a kvalitetu imaju posvuda na terenu ", rekao je Tudor.

Dimitry Payet o Tudoru

A osim press-konferencije hrvatskog trenera pred utakmicu s Parižanima, javni prostor u Marseilleu okupirao je i jedan podcast u kojem je gostovao Dimitri Payet, kapetan Marseillea, igrač kojeg je Tudor bio prvotno odstranio iz momčadi. Rekao je, kako i sam veli, istinu o Igoru Tudoru, nakon što su neki mediji pisali da odnos između njih dvojice baš i nije dobar.

"Naravno da je bilo teško ispočetka, ali ne tako da bi se reklo da mi nismo dobri. Ovako, možete reći što god hoćete. Da on ima stroge metode, da je sirov, da neka malo pretjera… Ali, to je trener, a naš je trener daleko od nekog luđaka. Ako pobjeđuješ utakmice, igrat ćeš i sljedeću. Naš trener nije lud, a neke su stvari više do mene samoga. Naš je odnos baziran na nekim drugim principima", rekao je Payet i dodao:

'Bielsa je bio vrlo udaljen od igrača ali sam ga volio'

"Bielsa je bio vrlo udaljen od igrača ali sam ga volio jer smo pod njim igrali nevjerojatan nogomet. Sampaoli nam je bio bliži. A Tudorov stil je više talijanski, više Juventusov. On je Hrvat, malo je teži, a ima i svoje metode koje rade. Svatko može imati svoje ideje, ali kada pobjeđuje s njima, tad ga i momčad cijeni", zaključio je Payet.