Nogometaši Eintrachta ostvarili su prvu pobjedu u novoj sezoni njemačke Bundeslige svladavši u Bremenu domaći Werder sa 4-3 u zadnjoj utakmici 4. kola.

Nakon što je Goetze već u 2. minuti zatresao mrežu Werdera, domaća momčad je odgovorila pogocima Junga (14) i Bittencourta (17) te došla do prednosti od 2-1. No, već do kraja prvog poluvremena dogodio se novi preokret. Kolo Muani (32) i Lindstrom (39) su bili strijelci za vodstvo Eintrachta od 3-2. Gosti su u 48. minuti došli do dva gola prednosti pogotkom Sowa za 4-2. Konačnih 4-3 postavio je Fullkrug realiziravši kazneni udarac u sučevom dodatku (90+2).

Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić odigrao je cijelu utakmicu na poziciji desnog beka u momčadi Eintrachta, dok je Hrvoje Smolčić ostao na klupi za pričuve.

Bayern i Union Berlin vodeći

U prvoj nedjeljnoj utakmici Koeln i Stuttgart su odigrali dvoboj bez pogodaka.

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa igrao je do 61. minute, kad je zamijenjen jer je Stuttgart u 56. minuti ostao sa desetoricom na terenu, nakon isključenja Pfeiffera zbog grubog prekršaja.

Vodeći Bayern i Union Berlin imaju po 10 bodova, a devet su ih sakupili Freiburg, Hoffenheim i Borussia Dortmund. Koeln je sa šest bodova na osmoj poziciji. Od 9. do 11. mjesta su se poredali RB Leipzig, Werder i Eintracht sa po pet bodova. Stuttgart na 12. poziciji predvodi skupinu od tri kluba koji imaju po tri boda.