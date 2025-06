I to je gotovo! Edin Džeko potpisao za novi klub, ponovno je u ligi petice

Dugo je trajala saga oko bosanskohercegovačkog dijamanta Edina Džeke nakon što je završio s epizodom u Fenerbahčeu. Sada je gotovo i Edin Džeko je službeno novi igrač Fiorentine.

Pisalo se koliko ozbiljno, koliko neozbiljno o Hajduku, pa onda i vrlo ozbiljno o Bologni, ali Džeko će ipak sljedeće sezone igrati u Firenci. Džeko potpisuje na godinu dana s mogućnošću produženja ugovora na još jednu godinu, a zaradit će milijun i pol eura po sezoni. Rođeni Sarajlija odlično je i u 39. godini života igrao u Feneru, a sada se vraća na Čizmu.

🚨🟣 Edin Dzeko will sign one year deal plus option until June 2027 at Fiorentina with salary around €1.5m net per season.



Dzeko has agreed to return to Italy and he’s leaving Fenerbahçe… with Stefano Pioli expected to be new head coach at Fiorentina.



Here we go ⚜️🇧🇦 pic.twitter.com/473F0YjFMH