Prije tri godine Real Madrid je za 115 milijuna eura od Chelseaja kupio belgijskog ofenzivca Edena Hazarda i mnogi su mislili kako će upravo on biti idealna zamjena za Cristiana Ronalda, ali je njegova karijera krenula strmoglavo prema dolje kada je stigao u Madrid.

Do sada je skupio svega 66 nastupa za Real u svim natjecanjima te je pritom postigao šest pogodaka i podijelio deset asistencija, a od njega se očekivalo barem duplo više nastupa. No, konstantna loša forma i borbe s ozljedama dovele su do toga da je Hazard proglašen za jednog od najvećih promašaja u povijesti nogometa.

Našao se na piku navijača koji su ga ismijavali zbog viška kilograma, što ga je očito pogodilo pa je on odlučio napraviti nešto po tom pitanju.

Prošlih godina on se vraćao s odmora s viškom kilograma, no to sada nije bio slučaj i Hazard se priključio momčadi Reala sa savršenom kilažom i u jako dobroj formi.

"Siguran sam da je sljedeća godina moja. Ne sumnjam u to. Bile su ovo teške tri godine. Ove godine nisam mogao, ali sljedeće ću dati sve za vas", rekao je Belgijac na kraju prošle sezone i čini se da je na pravom putu.