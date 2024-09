Dvoranski Vatreni love čudo: Osim Kube treba nabiti i gol razliku te nadati se najboljem

Hrvatska futsal reprezentacija od 14:30 protiv Kube igra utakmicu posljednjeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva u futsalu.

Dvoranskim Vatrenima u toj utakmici igra samo pobjeda, a za prolaz u osminu finala trebat će se i posložiti dosta stvari. Nakon dva poraza u prve dvije utakmice, protiv Tajlanda i Brazila, Hrvatska dočekuje Kubu s gol-razlikom 2-10 (-8), dok je Kuba na 5-20 (-15).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska dalje može proći tek kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije, a za to ćemo morati slaviti s velikom razlikom i nadati se povoljnim rezultatima u ostalim skupinama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U ovo trenutku Hrvatska je najslabija treća reprezentacija turnira. Ukrajina i Libija imaju svake po tri boda. Uzbekistan jedan, a Tadžikistan i Gvatemala, kao i Hrvatska nula s time da Tadžikistan ima -3 gol-razliku, a Gvatemala, kao i Hrvatska, -8 uz pet postignutih golova više. Dakle, danas moramo dobiti Kubu i preskočiti dvije od spomenutih pet trećeplasiranih reprezentacija.

Hrvatska igra prvu utakmicu dana i to zapravo više paše našim suparnicima koji će vidjeti na čemu su s obzirom na naš rezultat, no s druge pak strane, možda je ovako i bolje jer mi nemamo prostor za kalkulacije već papučicu gasa treba pritisnuti do daske pa što bude.

Tekst se nastavlja ispod oglasa