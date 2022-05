Jedno je sigurno, ovoga ljeta čeka nas jedan od najuzbudljivijih prijelaznih rokova u povijesti nogometa. Još se uvijek ne zna tko će gdje završiti, ali veliki broj svjetski razvikanih zvijezda ovoga ljeta bi moglo migrirati.

Oči su svakako uperene prema Engleskoj, kako zbog platežne moći klubova i astronomskih plaća koje daju, tako i zbog činjenice da se tamo ipak igra najjači nogomet u Europi. Među igračima koji će sigurno mijenjati klub je i Paul Pogba, jedan od najboljih veznjaka svijeta. Francuz ne želi produžiti ugovor s Manchester Unitedom, a stvorio se oveći popis klubova koji ga žele dovesti. Do sada su interes pokazali PSG, Real Madrid, Barcelona, ali sada se u priču uključio i još jedan klub i to potpuno neočekivano. Riječ je o Manchester Cityju.

Ugledni Guardian tvrdi kako Pep Guardiola ozbiljno razmišlja o dovođenju Pogbe, koji bi stigao bez odštete po isteku ugovora na kraju sezone, a Englezi pišu kako i Pogba ima veliku želju raditi pod Pepom. Guardiola ga navodno vidi u nešto defanzivnijoj ulozi jer mu ovoga ljeta odlazi kapetan Fernandinho pa mu traži zamjenu.

Razmjeri ovog transfera, ako do njega dođe, bili bi golemi. Mnogi su već zaboravili da je Carlos Tevez 2009. godine United zamijenio Cityjem i tada su navijači podivljali i išli toliko daleko da su izlazili na ulice i bacali u smeće njegov dres, palili ga i radili svakojake ružne stvari. A da ne pričamo o zvižducima koje je dobivao kada bi nastupao za City protiv Uniteda.

Stiže i Haaland

E sada, u City bi mogao i još jedan igrač kojeg su mnogi vidjeli u dresu Reala sljedeće sezone. Riječ je o Erlingu Haalandu. Madriđani su imali plan startati sljedeću sezonu osnaženi Kylianom Mbappeom, koji je navodno sve dogovorio s "kraljevskim klubom", no planirali su mu u napadu pridružiti Haalanda. No, izgleda da to neće ići tako lako.

City je, prema tvrdnjama talijanskog eksperta za transfere Nicola Schire, platio klauzulom određenih 75 milijuna eura Dortmundu i navodno je već sklopio dogovor s Norvežaninom. Haaland je navodno dogovorio ugovor do 2027. godine i plaća će mu biti 30 milijuna eura godišnje.

S Haalandom i Pogbom, koji su zanimljivo obojica bili klijenti nedavno preminulog superagenta Mina Raiole, City bi vjerojatno imao najjaču ekipu na Otoku, pa možda i u Europi.